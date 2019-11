Bare flaks hindret en alvorlig ulykke på E8 i Tromsø torsdag da en sjåfør fra Litauen fikk skrens på vogntoget sitt. I møte kom Johan Håvard Staff og nevøen hans i en personbil. Staff filmet opplevelsen, der han klarte å manøvrere bilen sin slik at dem slapp med skrekken.

Ifølge politiet på stedet, hadde sjåføren greie piggfrie vinterdekk. Føreren av vogntoget fikk likevel førerkortet beslaglagt, og det er opprettet sak.

Som å gjenoppleve ulykken med Charlie

Videoen fra hendelsen vekker vonde minner hos Ramona Lind. Sønnen hennes, Charlie Dan Lind, ble bare 22 år. 7. januar i år var han involvert i en alvorlig ulykke på E8 i Balsfjord, samme vei der torsdagens nestenulykke skjedde. Den gangen mistet et vogntog kontroll over tilhengeren, som traff bilen Charlie satt i. Den unge studenten havnet i koma som følge av skadene. To måneder senere døde han.

– Å se denne videoen er som å gjenoppleve ulykken med Charlie, sier den gråtkvalte kvinnen.

Ramona Lind har siden ulykken kjempet for bedre forhold på veiene. Hun har stått frem i media nettopp for å rette søkelyset mot dårlige skodde vogntog på norske vinterveier.

Hun kritiserer fortsatt norske politikere for å ikke gjøre nok, og ser med gru mot vinteren som nå kommer oss i møte.

– Jeg føler et kjempesinne. Og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som representerer folket er ikke tilliten verdig. Han har ikke gjort nok for å bedre forholdene, og bør går av, sier Lind.

– Men det er jo stilt strengere krav av myndighetene på tunge kjøretøy?

– Det som er gjort i forhold til dekkravene kan høres svært ut for oss vanlige mennesker, men går du inn i det vil du se at de kravene ikke fører til noe. For å ta utgangspunkt i ulykken til han Charlie så var det trallen som løsnet, og det er jo ikke krav til dekkene på trallen nå heller.

Krav om bedre dekk og flere kontroller

Samferdselminister Jon Georg Dale inspiserer vogntog ved Øyjord og Hålogalandsbrua sist vinter. Foto: Nils Mehren / NRK

– Jeg skjønner at de som har mistet en av sine nærmeste på veien skulle ønske at vi kunne komme enda raskere i mål, og det føler jeg også. Det sier samferdselsminsister Jon Georg Dale til kritikken fra Ramona Lind.

Han sier regjeringa har tatt flere grep for å bedre forholdene på norske vinterveier.

– Vi har innført krav om vinterdekk på tunge kjøretøy, vi har skjerpa kontrollene og har også innført strengere sanksjoner og gebyrer.

– De strenge kravene til dekk gjelder vel ikke før fra 2020?

– De blir innført nå, men trår i kraft neste vinter. Det er ikke praktisk mulig å få til dette for hele transportnæringen i år, men det skjer så fort det er mulig. Og gjennom budsjettet for 2020 øker vi bevilgningene til kontroll på tunge kjøretøy, slik at vi får stoppet de vogntogene som ikke har noe å gjøre på veiene, sier Dale.

Men for Ramona Lind er tiltakene for få, og for dårlige. Kun politikerpynt, kaller hun det som er gjort etter at hennes sønn omkom. Lind må leve livet videre uten gutten sin, men fortsetter kampen mot dårlig skodde vogntog på våre vinterveier.