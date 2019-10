1. Vekst og utvikling

Regjeringen mener et aktivt næringsliv, som skaper lønnsomme arbeidsplasser, er viktig. Derfor vil de legge til rette for at det skal bli attraktivt å skape nye arbeidsplasser i distriktene. Dette skal blant annet skje gjennom differensiert arbeidsgiveravgift, som gjør det billigere å ha arbeidsplasser i distriktet.

Distriktsmeldingen understreker også viktigheten med EØS-avtalen, som gjør det enklere for Norge å eksportere varer til andre land.

Regjeringen vil også jobbe for en skattepolitikk som skal legge til rette for næringsvirksomhet i distriktene.

2. Få økt tilgang på kompetanse og arbeidskraft i distriktene

Regjeringen har som mål å få flere i jobb. Blant annet vil de sørge for at flere får nødvendig utdanning og kompetanse for å komme seg ut i jobb.

Dette skal de blant annet gjøre ved å jobbe for å få flere innvandrere ut i arbeidslivet, og ved å sørge for at eldre arbeidstakere får den kompetansehevingen de trenger for å stå i jobben sin.

Andre virkemidler er å sørge for unge mennesker velger å jobbe og bo i distriktene.

– Én ting er å få på plass spennende jobber, men vi må også sørge for at distriktskommunene har gode tjenester, sier Mæland.

3. Bedre infrastruktur

I rapporten står det også mye om viktigheten med god infrastruktur, for å gjøre det interessant å bo utenfor byene.

«God samferdsel er viktig for utvikling i distriktene, og binder by og land sammen,» står det meldingen.

Her nevnes blant annet utbygging av ny teknologi i transportsektoren, utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, fortsette å jobbe for at flest mulig nordmenn får bredbåndsdekning, i tillegg til mer penger til samferdsel.

4. Sørge for at statlige arbeidsplasser legges til distriktene

Det siste året har regjeringen opprettet 19 000 statlige arbeidsplasser. 15 000 av dem er opprettet utenfor Oslo, ifølge Monica Mæland.

«Regjeringen vil arbeide for at statlige arbeidsplasser skal lokaliseres over hele landet, og at det skal være en god regional fordeling av statlige arbeidsplasser,» står det i distriktsmeldingen

Samtidig var Mæland tydelig på at Distrikts-Norge ikke kan støtte seg fullt og helt på statlige arbeidsplasser.

– Vi fordeler de statlige arbeidsplassene i hele landet. Men det er ikke sånn at vi bare skal belage oss på disse. Det er kommunene og fylkeskommunene som selv må sørge for å legge til rette for at private bedrifter skaper arbeidsplasser, sier Mæland.

