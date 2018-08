Mæland parkerer sammenslåingen av Troms og Finnmark fram til stortingsbehandling

Fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk, hadde liten tro på at det skulle komme noen avklaring under dialogmøtet hos kommunalministeren i dag.

Han må også reise hjem og vente på Stortingets behandling av sammenslåingssaken, etter møtet med Monica Mæland klokken 12.00 i dag. Mæland vil ikke gripe videre inn i prosessen før saken har vært oppe i Stortinget.

– Nei, jeg mener det er gode grunner til at vi har denne ansvarsfordelingen, og arbeidsfordelingen mellom departement og fylker. Et minimum må være at fylkene som skal samarbeide klarer å bli enige om grunnleggende prinsipper. Stortinget har etter min mening fattet en fornuftig arbeidsfordeling, og vi har ikke hjemmel til å gjøre disse oppgavene. Det skal fylkene selv gjøre, sier Mæland til NRK.

– Kolleger i sør biter negler i frykt for at reformen flopper

Som kjent deltar ingen fra Finnmark. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) har tidligere sagt at hun kun vil stille dersom Mæland vil diskutere reversering av prosessen.

Det er kommunalministeren selv som har innkalt Troms og Finnmark til et dialogmøtet om sammenslåingen i nord.

Dit reiste mandag fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk alene.

– Jeg har kolleger over hele landet som er spent på om regionreformen kommer til å bli en flopp fordi man ikke får overført noen oppgaver. Alle sammen sør for Troms og Finnmark, som står midt i sammenslåingsprosessen, formelig biter negler mens de ser hva som skjer her i nord, sa Ørnebakk til NRK i dag tidlig.

Planen var å samle de to nordligste fylkene til et dialogmøte om den videre sammenslåingen.

Støre: – Vedtaket må omgjøres

Etter dagens møte synes det derfor som om prosessen mellom de to fylkene fortsatt er fastlåst frem mot Stortingets behandling.

Vassvik får støtte også fra Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, til å fortsatt stå på sitt.

– Stortinget må omgjøre vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark, sier Arbeiderpartiets leder. Støre mener Stortinget må behandle sammenslåing på nytt nå i høstsesjonen.

– Dette er en prosess som har manglet oppslutning og legitimitet. Riktignok er det vedtak i Stortinget, men det er dårlig gjennomtenkt og det er dårlig gjennomført. Folk i Finnmark har sagt veldig klart nei, sier Støre til NRK.

Støre gir samtidig også ros til Troms Ap som ikke vil føre saken videre alene.

– Det er et uttrykk for at folk i nord ser at gode løsninger må være forankret og de må ha tilslutning. Det er en grunnleggende kritikk av regjeringens arbeid med reformen. Det er en reform som regjeringen knapt nok tror på selv og da blir resultatet deretter, sier Støre.

Vil kun møte om opphevelse av fylkessammenslåing

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, sier det eneste tema hun vil møte kommunalministeren for er å diskutere er opphevelse av vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark.

Det er også knyttet forventning til Kristelig Folkeparti, som er i en vippeposisjon i sammenslåingssaken. Dersom KrF velger å stemme mot sammenslåingsprosessen på Stortinget i løpet av høsten, står Mæland ovenfor en helt ny situasjon. Ifølge NTB og Aftenposten går fylkesordfører i Trøndelag og lederen i KS ut og krever at KrF snarest skal avklare sin posisjon.