Mack kutter 30 årsverk etter Rema-konflikt

– Det er en forferdelig situasjon, også for meg personlig, sier Harald Bredrup som leder familiebedriften som ble stiftet i 1877.

Nyhetene om kuttene ble lagt fram på et allmøte for de ansatte i Tromsø og i Nordkjosbotn torsdag kveld, ifølge iTromsø som omtalte saken først.

– Bakgrunnen er et stort forventet inntektsfall, som følge av en manglende avtale med Rema 1000. Uavhengig om vi får til en begrenset avtale er det et dramatisk inntektsfall som vi må prøve å kompensere ved å redusere kostnadene og øke andre inntekter.

Før jul kom med Rema 1000 med en ny strategi om å knytte seg tettere til utvalgte leverandører. Som en konsekvens av dette mister Mack sin avtale om å få selge øl i Rema-butikker over hele landet.

Det er foreløpig ingen enighet mellom partene, men Rema 1000 har sagt at de vil selge Mack-produkter i Nord-Norge.

NRK har forsøkt å få kommentar fra Rema 1000 uten å lykkes så langt.

– Kom som et sjokk

Mack har i dag totalt 124 årsverk. Bredrup sier til NRK at kuttene vil bli gjort både i salgsapparatet, administrasjonen og produksjonen. Ifølge direktøren tok de ansatte det med fatning.

– Det er vanskelig å si hvordan kuttene vil påvirke driften.Vi kutter langt utenfor komfortsonen.

De første ansatte kommer til å få beskjed om at de mister jobben sin i løpet av denne måneden. Runar Olsen som er hovedtillitsvalgt hos Mack for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, sier at beskjeden kom som et sjokk.

– Samtidig var det litt forventet med tanke på hvordan ting har vært den siste tiden, men det tar nok litt tid før det synker inn. Vi er enige om at vi alle står sammen for bedriften, vi føler oss som en stor familie, sier Olsen som vil berømme direktøren for måten han jobber med saken.

– 2017 blir beintøft

Ifølge iTromsø har Mack tidligere vedtatt nye investeringer i anlegget for å effektivisere driften, men Bredrup avviser at det er derfor de nå må kutte 30 årsverk.

– Den investeringen var planlagt før dette med Rema kom opp. En del rasjonalisering ville det blitt, men det ville vi håndtert gjennom naturlig avgang.

Direktøren sier at at de også rammes av at Coca-Cola faller ut med store deler av produktene sine hos Rema.

– Men det jeg har sagt til alle er jeg har tro på at vi kommer sterkt tilbake i 2018, men at 2017 blir et beintøft år for oss. Vi har masse bra på gang, men det er såpass store inntektsfall over natta som gjør at 2017 blir utrolig vanskelig.