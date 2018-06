Lufttransport om ambulansefly-anbudet: – Vi føler oss lurt

– Det virker som ting var rigget når vi har en tariffavtale å forholde oss til, og det kan komme noen med to tomme hender og velge den tariffavtalen de vil ha, sier Frank Wilhelmsen til NTB.

Han er administrerende direktør i Lufttransport, selskapet som i dag driver ambulanseflytjenesten, men som tapte anbudet om videre drift til britiskeide Babcock.

Fredag og mandag sitter den kommende operatøren på nytt i forhandlinger med Flygerforbundet om lønnsvilkårene fra 1. juli neste år, når driften overføres.

Wilhelmsen peker på at de ble bedt om å levere ut informasjon om lønnsbetingelsene sine til konkurrenten underveis i anbudsprosessen.

– Da er det jo veldig enkelt: Fly og alt det andre koster stort sett det samme hos alle. Så kan de se lønnsnivåene, og se hvor de må plassere seg. Jeg tror jo ikke at de hadde lyst til å gå så lavt ned på lønnsnivå som de gjorde. Men det var de nødt til å gjøre for å slå oss, sier han.

Helseforetaket Luftambulansetjenesten, som har hatt ansvar for anbudet, avviser kritikken og mener at det beste tilbudet vant (les deres kommentarer nederst i saken).

– Umulig å vinne

Den politiske striden om luftambulansesaken har i stor grad handlet om hvorvidt det burde vært stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet, noe som ville ha sørget for at dagens tariffavtale ble overført til ny operatør.

Siden den nye operatøren Babcock ikke la virksomhetsoverdragelse til grunn i sitt anbud, men samtidig fikk innsyn i lønnsbetingelsene, mener Lufttransport at konkurrenten fikk en klar fordel.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Utfordringen er at anbudet var utformet på en sånn måte at det rett og slett virker som det var helt umulig for oss å vinne. Jeg må innrømme at vi føler oss ganske lurt i denne prosessen, sier Wilhelmsen.

Lufttransport har ennå ikke bestemt seg for om de vil ta saken for retten, noe som er blitt mer aktuelt etter at nye opplysninger om anbudsprosessen er blitt gjort kjent i mediene de siste ukene.

– Nå har det kommet fram så mye grums at man bør innse at man i hvert fall burde granske den anskaffelsen. Og egentlig så burde man innse at dette har gått for galt og at man burde begynne på nytt, sier han.

I forrige uke foreslo Rødt å annullere anbudet, men fikk ikke med seg stortingsflertallet. Stortinget vedtok imidlertid at helseminister Bent Høie (H) blant annet må offentliggjøre hvilke kvalitetsvurderinger som lå til grunn for anbudsrunden, men utfallet av vedtaket er ennå ikke avklart.

– Flyprisene ikke like

Det er det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten som har hatt ansvar for anbudsprosessen.

– Jeg registrerer kritikken av anbudsprosessen fra tapende part i konkurransen. Lufttransport tapte konkurransen etter tre tilbudsrunder og to forhandlingsrunder. Tilbudene fra Lufttransport var marginalt best på kvalitet og betydelig dyrere enn konkurrentens tilbud. I sum vant da beste tilbud fra Babcock anbudskonkurransen, skriver administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten i en e-post til NTB.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, avviser kritikken fra Wilhelmsen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han sier at Luftambulansetjenestens erfaring er at påstanden om at «fly og alt det andre koster stort sett det samme» er feil.

– Store internasjonale aktører får bedre priser enn relativt små nasjonale. Det var jo også slik i ambulanseflyanskaffelsen at Lufttransport tilbød egne brukte ambulansefly i sitt anbud. Brukte fly bør være rimeligere enn nye. Til tross for det var tilbudene fra Lufttransport dyrere enn vinnende tilbud som inneholdt utelukkende nye fly, sier Juell.

Han mener at utleveringen av lønnsbetingelsene var nødvendig i tilfelle reglene for virksomhetsoverdragelse skulle komme til anvendelse.

– Det er ikke mulig å avgjøre om disse reglene kommer til anvendelse før etter at kontrakt er tildelt, signert, og iverksatt, og en ser hva som blir med over av personell og driftsmidler til ny operatør, sier Juell.