Livsverket «Senjatrollet» brant ned på få minutter: – Helt forferdelig

– Vi har ikke klart å sove i natt, har bare holdt rundt hverandre og pratet om det som har skjedd. Det har virkelig vært tøft, sier Leif Rubach, mannen bak «Senjatrollet».

Torsdag formiddag måtte politi og brannvesen rykke ut til det kjente «Senjatrollet», etter at det kom inn melding om at turistattraksjonen sto i full brann. Da nødetatene kom til stedet få minutter senere, var trollet allerede nedbrent.

– Et livsverk forsvant på noen minutter

Ekteparet, som bor like ved det kjente trollet, ble varslet om brannen av to turister som banket på døra.

– Da jeg åpnet opp døra og så ut var det kun rammeverket av trollet igjen. Det var en enorm varmeutvikling og mye røyk, så det gikk veldig fort, sier Siw Rubach, som deretter fikk varslet ektemannen umiddelbart.

– Jeg trodde først hun tullet da hun ringte meg og fortalte om det. Jeg klarer fortsatt nesten ikke å tro det.

– Det er et helt livsverk som forsvant på bare noen minutter, sier Leif Rubach.

Foto: Bjørn Sjøgren/NRK

Ettersom «Senjatrollet» blant annet er bygget av isoporplater, var det mye giftig røyk i området, og politiet måtte iverksette evakuering av de nærmeste naboene. Ekteparet ble også fraktet i ambulanse til legevakten etter å ha pustet inn den giftige røyken.

I etterkant av brannen har ekteparet fått enorme mengder med «kondolanser» og støtteerklæringer, både fra venner og i sosiale medier. Folk har også tilbydd seg å være med på dugnad for å bygge opp trollet igjen.

– Det er når man ser all støtten man innser hvor mye trollet egentlig betydde for folk. Vi får en slags bekreftelse. Det er uvirkelig at det nå er borte, sier Ruth.

Politiet har startet etterforskning av brannen. Det skal gjøres avhør av vitner, og politiet holder alle muligheter åpne når det gjelder brannårsak.

Ekteparet har heller ikke noen formening om hva som kan ha forårsaket brannen.

Registrert i Guinness rekordbok

«Senjatrollet» på ytre Senja er kjent som en av de største turistattraksjonene i Nord-Norge. Det ble registrert i Guinness rekordbok i 1997, som verdens største troll. Attraksjonen ble oppført i 1993, og inneholder blant annet konsertsal, bibliotek og suvenirbutikk.

Trollet, som er nesten 18 meter, er bygget etter et gammelt sagn på Senja om et troll som var sett både til vanns og til lands, ifølge turistattraksjonens nettside.

Ekteparet Rubach har allerede fått henvendelser fra folk som ønsker at turistattraksjonen skal bygges opp igjen.

– Men det lar seg nok ikke gjøre. Jeg vet hvor mange års arbeid som ligger bak, men hadde jeg vært yngre skulle jeg gjort det med glede. Den tiden er nok over nå, sier Leif Rubach.