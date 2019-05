Leger i distriktet føler seg overkjørt av AMK-sentralene: – Frykter for pasientenes liv og helse

– Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er i ferd med å bli en kommandosentral, sier Helen Brandstorp, leder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Det er AMK som bestemmer hastegraden på oppdragene som meldes inn. Legenes vurdering på stedet skal vektlegges, men de kan likevel ikke overprøve AMK – til tross for at det er legene som har ansvaret for pasienten.

Ved vurdering av behov for ambulanse og fastsetting av hastegrad, skal vurderingen til lege som har undersøkt og vurdert en pasient likevel tillegges stor vekt. Lege kan likevel ikke overprøve AMK-sentralens vurdering av behovet for ambulanseressurser og hastegrad. Helsedirektoratet

– Problemet er at leger som trenger en ambulanse og ringer til AMK, opplever seg overkjørt av AMK-sentralen. De som står med ansvar for pasienten, opplever at deres vurdering blir trukket i tvil. Det føles veldig utrygt og ubehagelig for legene, sier Brandstorp.

Dette sier AMK: Ekspandér faktaboks Avdelingsleder ved AMK i Tromsø, Ellen Dahlberg sier imidlertid at de har god kommunikasjon med legene i sitt område. Hun kjenner seg ikke igjen beskrivelsene til Nasjonalt senter for distriktsmedisin. – Det er veldig beklagelig dersom leger føler seg overkjørt. I vårt AMK-område og med de kommunelegene vi samhandler med, opplever vi ikke det som et problem, sier hun og legger til; – Vi har god dialog og samhandling rundt fastsetting av hastegrad.

– Føler på et stort ansvar

Tormod Gangsei er lege i distriktskommunen Bardu i Troms. Han har tidligere opplevd at alvorlighetsgraden av oppdrag han har meldt inn til AMK-sentralen nedgraderes.

– Det er det som er den store skrekken. Man føler på et stort ansvar og en frykt for pasientens liv og helse, og så ender man opp med en situasjon der man ikke får den prioriteten man håper på, sier Gangsei.

Lege Tormod Gangsei har selv opplevd at alvorlighetsgraden av oppdrag han har meldt inn til AMK-sentralen nedgraderes. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Olsen erkjenner at det på landsbasis er store forskjeller i samarbeidet mellom AMK og leger ute i distriktene. De vil imidlertid at det fortsatt skal være AMK som har ansvaret for prioriteringene.

– AMK-sentralene har oversikt over alt som foregår i et område, og kan prioritere de forskjellige oppdragene opp mot hverandre, og sikre at befolkningen får lik hjelp hver gang. Derfor er det viktig at AMK-sentralene gjør disse prioriteringene.

Færre avvik i Bardu

I Bardu, hvor Tormod Gangsei jobber, har kommunen de siste årene jobbet målrettet for å bedre kommunikasjonen mellom legene og AMK. Etter økt samtrening, har de nå langt færre avvik, sier prosjektleder Hege Hammer Bech.

Økt samtrening mellom legene og AMK har ført til færre kommunikasjonsavvik i Bardu. – Vi hadde massevis med avvik tidligere, og nå har vi omtrent ingen, sier prosjektleder Hege Hammer Bech. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Vi har nå mye større fokus på å snakke samme språk og fokus på hvordan vi melder pasientene til AMK. Det har gjort at vi har fått en økt forståelse for hvordan den andre parten jobber. Vi hadde massevis med avvik tidligere, og nå har vi omtrent ingen.

Hun understreker viktigheten av denne samtreningen.

– Ved å trene i team, blir man vant til å jobbe sammen. Da får man også trent på hvordan man melder pasientene til AMK, og hva som er viktig å melde fra om for at man skal få ambulanse med riktig hastegrad.

Helen Brandstorp ved NSDM etterlyser nå tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom AMK og distriktslegene, og håper flere kommuner vil følge Bardus eksempel.

– Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral er i ferd med å bli en kommandosentral, sier Helen Brandstorp, leder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Foto: INGHILD ERIKSEN/NRK

– Vi vet at ambulansebruken i hele landet har økt år for år, og derfor er det kjempeviktig at det nå gjøres noe med det vanskelige kommunikasjonsklimaet som har oppstått. Det er faktisk forskrift på at vi skal trene, og det må det gjøres mer av.