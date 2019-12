Leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø er lettet over tiltakene som helseministeren har iverksatt.

– Det er godt å føle at helseministeren har en situasjonsforståelse, sier han.

Onsdag holdt helseministeren Bent Høie en pressekonferanse hvor han fortalte om tiltakene som skal sikre beredskapen i flyambulansetjenesten i Nord-Norge.

Grunnen er at for to uker siden måtte operatøren Babcock sette fem fly på bakken. Årsaken var tekniske problemer.

Babcock stiller med et ekstra fly i Alta frem til påske. Når pilotene har fått trening, skal flyet også kunne lande på de mindre flyplassene.

Et helikopter fra Forsvaret skal være tilgjengelig i Kirkenes frem til midten av januar. Det er også et ønske om at helikoptret skal være i Kirkenes gjennom vinteren.

Helse Nord skal vurdere om det er behov for et ambulansehelikopter i Kirkenes.

Det skal settes inn et ekstra jetfly i Tromsø i hele vinter. Flyet skal også brukes på Svalbard.

Helsetilsynet skal se nærmere på om befolkningen i Nord-Norge har fått forsvarlig ambulansehjelp.

– Jeg syns de tiltakene han kommer med er gode. Særlig det med helikopteret i Kirkenes har vært en utrolig god tilleggsressurs, sier Paul Olav Røsbø.

Han syns også det er en bra løsning for Svalbard at det stasjoneres et ambulansejetfly i Tromsø.

– Vår rolle er å komme med faglige innspill slik at de med beslutningsmyndighet kan gjøre gode beslutninger. Og nå ser det ut som at våre innspill blir tatt hensyn til, sier Røsbø.

– Jeg har allerede fått en melding i dag at: «Jeg har kvidd meg til å gå vakt i jula, men dette blir bra». Det ser ut til at folk er letta, sier Paul Olav Røsbø.

Han ønsker likevel at det ikke skal bli en slik krise ved hvert operatørbytte.

Paul Olav Røsbø forteller at flere leger i Nord-Norge er glade for tiltakene Høie kom med. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Forutsigbar tjeneste

– Det har vært en lang prosess. All uroen begynte i påsken 2018 og vi kan ikke ha det slik at vi hvert åttende til tiende år skal gjennom en krise for å bytte operatør, sier Røsbø.

Han snakker på vegne av legene i Finnmark og mener at tjenesten bør bli drevet slik at det er forutsigbart.

– Luftambulansetjenesten er en så spesiell tjeneste at det står til enhver tid egentlig kun et selskap som er i stand til å drifte det. Man kan liksom ikke ringe til et annet søsterselskap.

Så når det et skiftoperatør, rammer det tjenesten til pasientene, ifølge Røsbø.

– Og slik overgangsfasen er lagt opp til nå så får vi et uunngåelig fall i kvaliteten i leveringene.

– Nord-Norge er spesielt sårbar fordi flyene er våre primærambulanser.

Ønsker fremdeles langsiktige tiltak

Jon Mathisen er klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er også glad for at helseministeren har innsett alvoret i situasjonen.

– Det er bra han har lyttet til våre fagfolk og har identifisert tiltak som kan iverksettes for å bedre deres sikkerhet.

Han understreker at de fremdeles ønsker langsiktige og stabile tiltak som sikrer luftambulansetjenesten også i fremtiden.

Jon Mathisen er glad for tiltakene og føler seg hørt av helseministeren. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– I tillegg syns jeg det er bra at Helsetilsynet går inn og skal undersøke helsetilbudet som har blitt gitt før, under og etter denne krisen, sier Mathisen.

– Må roe ned saken

Hilde Sjurelv er driftsleder for Babcock i Norge og sier de skal ta helseministeren sin pressekonferanse til etterretning.

– Vi jobber hver eneste dag hardt, sammen med våre dyktige fagfolk i å levere beredskap i henhold til den kontrakten som vi har inngått med Luftambulansetjenesten HF, sier Sjurelv.

Hun forteller det er flere årsaker til at de ikke kan levere 100 prosent beredskap.

Babcock har selv satt inn tre ekstra fly. I tillegg har selskapet leid inn to, og et av forsvarets helikoptre er i beredskap. Foto: BSAA / NTB scanpix

– Blant annet så har vi hatt behov for å gjøre noen omrokeringer i forhold til bemanning på basene. Det har vi nå fått til og ser en styrket bemanning på den enkelte base med dyktige piloter og teknikere.

Hun understreker at beredskapen til luftambulansetjenesten har vært god i flere dager.

– Flyene går som de skal og vi leverer nå i henhold til den avtalen vi har.

– Jeg tror det er viktig at både vi som leverandør og de øvrige involverte partene bidrar til å roe ned saken og til å sørge for en trygghet til befolkninga om at luftambulanseflyene går, avslutter Sjurelv.