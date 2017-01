Lastebilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap etter dødsulykke

Politiet mener sjåføren hadde for høy fart da vedkommende mistet kontrollen over lastebilen og kolliderte med to personbiler.

En kvinne omkom i ulykken, og to andre personer ble skadet. Totalt fire personer var involvert i ulykken.

Nå har statsadvokatene i Troms og Finnmark tatt ut tiltale mot sjåføren for overtredelse av blant annet straffelovens paragraf 281 – uaktsomt drap. Sjåføren risikerer fengsel på inntil seks år.

Lastebilsjåføren er også tiltalt for å uaktsomt gjort betydelig skade på annens kropp eller helse – i tillegg til brudd på Vegtrafikkloven.

Saken skal behandles i Nord-Troms tingrett i vår.