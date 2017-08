Landsås-troppen var på vei til La Rambla: – Heldigvis kom vi ikke så langt

Trener Runar Bjørkelund er på treningsleir i Barcelona, sammen med FK Landsås fra Harstad. Bjørkelund er der med 21 gutter mellom 14 og 16 år, samt trenere og noen foreldre.

De satt på bussen på vei til Plaza de Catalunya da de så politi- og brannbilene rykke ut.

– Heldigvis kom vi ikke så langt. Vi kjørte noen sidegater for å komme oss vekk fra området, forteller Bjørkelund til NRK.

Er du i Barcelona: Utenriksdepartementet ber alle nordmenn i området om å kontakte sine nærmeste hjemme, sier pressevakt Ane Lunde. Hun opplyser og om at ambassaden bruker lokalt politi og lokale myndigheter.

Laget skulle inn til sentrum for gjøre litt sightseeing og shopping på La Rambla, da de merket at noe ikke var som det skulle. Så sjekket de nyhetene.

– Det er litt forskjellige reaksjoner. Noen blir veldig stille, mens andre gir uttrykk for at de har mest lyst til at vi skal komme oss unna.

Når NRK snakker med Bjørkelund har gruppen kommet seg unna byen for å spise middag, i håp om å finne roen.

– Det var en ekkel opplevelse. Men vi føler oss trygge nå, sier han.

Tenkte dette kunne skje

Bente Rognli og Johnny Hansen fra Lyngseidet i Troms, befant seg også på en buss da terroren inntraff.

– Vi har jo gjort oss noen tanker om at her treffer man mye folk hvis man vil kjøre, sier Rognli til NRK.

Paret var på vei for å finne et sted å spise. Mens de går på sidegaten til La Rambla begynner de å se politibilene kjøre forbi.

– Vi var et stykke unna, så det tok litt tid før vi skjønte at noe alvorlig hadde skjedd. Men så tar vi opp telefonen og ser på nyhetene, forteller hun.

Rognli forteller at hun så folk komme springende opp gaten, og helikoptre i luften.

– Da begynte vi også å røre på oss. Vi tenkte vi måtte komme oss vekk herfra, fra noe vi ikke har kontroll på.

De dro tilbake til hotellet, der de fikk beskjed om å bli resten av kvelden.

– Jeg må jo innrømme at jeg fikk litt vondt i magen. Det var en dame som gråt i telefonen ved siden av meg, og jeg ble redd da folk kom springende opp gaten. Da sprang jeg inn i en butikk og gjemte meg.

Rognli og Hansen skal i likhet med Harstad-laget, hjem til Norge i morgen.

– Vi er klare for å komme oss hjem nå, sier hun.