Lama på rømmen: – Har du sett Reidar (2) og Bjarne (8)?

I likhet med mange turister har lamaparet Reidar og Bjarne lagt «sommerferien» ut i naturen på Senja. Nå leter eierne døgnet rundt, for å få de hjem igjen.

– Det er langt ifra en enkel leteaksjon. Vi har lett med droner, hester og bil, men ingen har sett eller hørt noe til dem. Grønn skog og løv i trærne gjør letingen veldig vanskelig.

Det forteller eier Odd Brede Sommarset til NRK.

Han driver gård i Grasmyrskogen på Senja sammen med samboeren. Der har lamaene bodd i litt over ett år, sammen med blant annet hester, villsau, lam, papegøyer og minigriser.

Fikk panikk

Det var da gårdsfolket fredag kveld skulle gå sin daglige kveldsrunde at de la merke til at to av dyrene var sporløst forsvunnet.

– Jeg fikk panikk, og lurte veldig på hva som hadde skjedd. Den ene har rømt til naboen én gang tidligere, men de har aldri rømt sammen.

Foto: Odd Brede Sommarset

Det var avisa Folkebladet som omtalte saken først.

Han tror at det kan være lukta av den nye geitebukken som har fordrevet lamaene ut av inngjerdingen. Lukta har ifølge Sommarset vært så streng at lamaene har reagert med å forlate hjemmet.

– Det er spreke gutter, så de har nok bare hoppet over og stukket til skogs på sommerferie.

Elsker brødskiver

Sommarset bekrefter at hverken Bjarne eller Reidar er farlige for folk – men at de elsker brødskiver.

– Dersom noen turgåere møter på dem er det bare å dra frem nistepakken, og dele den. Begge har også på seg grimer med bånd, slik at de kan festes til et tre inntil vi kommer å henter dem, forteller han.

Han tror og håper at de vil komme tilbake innen kort tid, men forklarer at hvis lamaene får bestemme, kan det bli først til høsten.

– Bjarne og Reidar er flokkdyr, og søker til sauer i utmarka. Hvis vi ikke finner dem i løpet av de neste dagene, eller sommeren, tror jeg at de kommer ned sammen med sauene til høsten, avslutter han.