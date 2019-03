Lager står i brann – skarpskytter på vei fra Tromsø

– Det har vært et smell som de antar kan være en av gassflaskene som gikk i lufta. En skarpskytter er sendt ut for å skyte hull på acetylenflaskene, forteller Per Arve Aas, operasjonsleder i Troms politidistrikt.

Like før klokka 21 fredag kveld rykket nødetatene ut til Hansnes, etter melding om et brann i det som omtales som «Teknisk bygg».

Ifølge konstituert rådmann Alf Lorentsen er dette et lagerbygg, som det normalt ikke oppholder seg folk i. Det er heller ikke boligbebyggelse i området.

– Det er ikke meldt om noen skadde personer sier operasjonslederen til NRK.

Bygget som begynte å brenne på Hansnes fredag kveld, er nå overtent, ifølge politiet. Foto: Emma Johansen

Brannvesenet og helsevesenet sperrer av området rundt brannen og har evakuert noen nabobygg, fordi det oppbevares bensin og acetylen i bygget. Det skal være ganske sterk vestavind i området.

– Byggene som evakueres er på et industriområde, hvor det er ulike firmaer, der det normalt ikke er folk på jobb på kveldstid. I det samme området er det et turistanlegg, der det kan være folk, sier rådmann Alf Lorentsen.

Han dro til stedet da han fikk melding om brannen. Det er veldig tett røyk fra bygget, som står i lys lue.

Lysglimt

Like før klokka 23 forteller øyevitne Jan Johansen fra Hansnes at det fortsatt brenner godt i bygget, sjøl om flammene har avtatt noe. Han befinner seg på Direktørens bistro, kafeen han driver, like ved brannstedet. Foreløpig kommer ikke røyken deres vei.

– Vi merket først tre-fire lysglimt, og vi stusset over at vi skulle få problemer med strømmen nå. Vi tenkte det hadde med vinden å gjøre, helt til vi så ut av vinduet og så at hundre meter nede i gata var det mye røyk. Da var brannen allerede varslet til brannvesenet.

En rekke næringsbygg på industriområdet er ifølge Johansen svært berørt av røyken fra brannen. Blant annet Nofi, Byggtorget og BP Energi, samt flere private og offentlige lagerbygg.

– Hadde vindretningen vært en annen, kunne konsekvensene blitt fatale, sier Johansen.