Lager kunst av landets kloakklokk

I sentrum av Tromsø har kunstner Aina Hartmann begynt å ta avtrykk av de ulike kumlokkene i gatene. Dette har hun holdt på med siden i fjor, og på den tiden har hun reist rundt omkring i Norge og funnet de lokkene hun synes skiller seg ut.

– Jeg starter med å rengjøre og får overflaten så ren som mulig, for så å ta et tøytrykk med sverte. Jeg renser bort stein og sigarettrester, det vil jeg ikke ha på trykket, sier Hartmann.

Ideen om å lage kunst av kloakk-lokk fikk hun da sønnen spurte om han kunne få et trykk av et kumlokk. Han ville ha et motiv av Oslos skytshelgen St. Hallvard. Dermed ble interessent tent, og Hartmann utvidet dette til å bli et kunstprosjekt.

Ikke alle lokkene er like spennende

Kumlokket hun har valgt seg ut er prydet med et reinsdyr, som er kommunevåpenet til Tromsø.

– Noen har bare et standardlokk. Dessverre så er det ikke alle som er så heldige at de har et eget kumlokk. Det finnes mange ulike lokk, men de som gjentar seg er de med firkanter rundt, sier Hartmann.

Er det dugnad?

Å ligge på alle fire og styre med et kumlokk, vekker oppmerksomhet.

– Jeg prøver å jobbe i det stille og gjemme meg bort. Men noen ganger er det folk som går forbi og stiller spørsmål. En gang i Stavanger var det en som kom bort til meg og lurte på om det var dugnad jeg drev med.

Hartmann møter mange skuelystne som lurer på hva hun driver med. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Også i Tromsø skaper prosjektet interesse. Susann Gustafsson stopper opp for å se nærmere på hva det er som foregår.

– Jeg er litt kunstinteressert og ser at man kan vedlikeholde og ta vare på det som allerede finnes av gammel kultur, slik at det ikke forfaller, sier Gustafsson.

Skaper noe nytt av det gamle

Aina Hartmann er også møbeltapetserer og jobber med å ta vare på gamle ting.

– Det er jo som hun som tilfeldigvis gikk forbi sa, man lager jo ny kunst, men hvorfor ikke bruke det gamle? Dette blir en kombinasjon av det å lage noe nytt og ta vare på det gamle, sier Hartmann.

Et nytt kunstverk har blitt skapt, denne gangen av kommunevåpenet til Tromsø. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Etter at Tromsø-lokket har blitt ferdig avtrykket blir verket beundret.

– Det som er litt fint med dette er at det blir litt vilkårlig, alle prikkene skaper litt liv og luft. Det ble ikke så verst.

Når prosjektet er ferdigstilt skal Hartmann stille ut alle kumlokkene som har blitt foreviget rundt omkring i landet.