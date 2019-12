Lager julestrømpe til alle beboerne på sykehjem: – Håper flere kommuner vil gjøre det samme

– Ikke alle pasientene på sykehjem får julegave på julaften. Så jeg tror de setter veldig pris på å få hver sin julestrømpe. Vi prøver å ta vare på dem så godt som mulig slik at alle skal få en hyggelig jul.

Det sier kokk ved Sonjatun sykehjem, Henriette Berg Mortensen. Hun er en av dem som tok initiativet til å lage personlige julestrømper til de 63 pasientene.

– Det startet med at vi lagde påskeegg til alle pasientene tidligere i år. Det syntes de var veldig stas, så da fant vi ut at vi skulle videreføre tradisjonen til julestrømper og jul.

Tilpasset hver enkelt pasient

Strømpene er sydd i papir, og er tilpasset hver enkelt pasient. Strømpene er fylt med tradisjonelt innhold, blant annet fylt med mandariner og sjokolade.

– Noen tåler for eksempel ikke melk og noen har diabetes. Så da får de strømper som passer til seg.

Julestrømpene er tilpasset hver enkelt beboer. Foto: PRIVAT

Det er en av de frivillige ved sykehjemmet som har sydd strømpene i papir. De ansatte har så pyntet hver strømpe med klistremerker og juledikt og skrevet beboernes navn på.

– Det har tatt litt tid, men det er verdt det når vi vet hvor mye det gleder dem.

– Utfordringen er at det ikke skal koste for mye, også kan det ikke være ting vi kan bruke på nytt. Det må være en engangsstrømpe på grunn av hygiene.

Det er de ansatte på sykehjemskjøkkenet som står bak initiativet. Foto: PRIVAT

– Håper initiativet sprer seg

– Det er til å bli rørt av. Det er jo jul og da skal man være snill med hverandre. Det varmer virkelig når man ser at de ansatte tar slike initiativ helt på egen hånd og sprer hjertevarme rundt seg for de syke og eldre, sier ordføreren i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll.

Ordføreren mener det er viktig å huske på at eldre på sykehjem ikke får feiret tradisjonell jul slik mange er vant til.

– Derfor blir de nok ekstra glad for å få en slik oppmerksomhet.

I Nordreisa håper de nå at initiativet kan spre seg til andre sykehjem og kommuner.

– Det er et positivt tiltak som ikke trenger å koste så mye, men det viser at man ser og har omtanke for hverandre. Det tror jeg det er rom for å få til hvis man har lyst til det, sier Nyvoll.