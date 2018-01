Lærer føler hun kjører gjennom tunnelen med livet som innsats

I perioder minner den 870 meter lange Ørnfjordtunnelen mer om en eksotisk grotte under en isbre, enn om en kjørbar tunnel.

Jorunn Enoksen er drosjesjåfør i Fjordgård, og må ofte ha bilen på verksted etter å ha kjørt gjennom tunnelene. Foto: privat

Jorunn Enoksen er drosjesjåfør i bygda.

– Det er en skandale at det skal være sånn i 2018. Det er bare flaks at det ikke har gått liv når store isblokker har dundret ned på veien. Men bilene våre får unngjelde. Vi må stadig vekk på verksted for å få rettet forstillingen, fordi det dukker opp nye hull og issvuller fra den ene dagen til den andre, sier hun fortvilt.

Tonje Sørensen er lærer. Hun pendler fra Fjordgård til Gibostad hver ukedag. Hun er ofte redd når hun skal gjennom tunnelene.

Tonje Sørensen er lærer og pendler fra Fjordgård til Gibostad hver dag. – Noen ganger er det med hjertet i halsen, innrømmer hun. Foto: privat

– På de verste dagene føler jeg at det er med livet som innsats jeg kjører her, sier hun.

Frykter stenging

Isproblemene i de to tunnelene på Nord-Senja har vært kjent i lang tid, og både innbyggerne i Fjordgård og politikere i Lenvik har ropt varsko til veimyndighetene. Så langt har ingenting skjedd.

– De siste årene har situasjonen blitt verre. Det er også noen brannfarlige plater i tunneltaket som har blitt sprengt ned av isen, forteller Enoksen.

Også Rune Benjaminsen, lederen i grendeutvalget, er frustrert.

Rune Benjaminsen. Foto: Aleksander Uteng

– Jeg frykter at Ørnfjordtunnelen til slutt kan bli stengt fordi den ikke er farbar. Vi skader personbilene våre når isen ramler ned. Og når det blir is på veibanen blir det sånne høydeforskjeller at vi river sund eksosanlegg og skader felgene, sier han.

Han mener begge tunnelene må utbedres etter dagens standard.

– Det kjører busser, trailere og godsbiler her, og det setter arbeidsdagen under ekstra press for dem som bruker veien til og fra Fjordgård.

Avdelingsleder Rigmor Torsteinsen kan ikke love noen permanent utbedring av tunnelene til Fjordgård.

Fjerner istapper

Avdelingsleder Rigmor Torsteinsen i Statens vegvesen, sier hun vil undersøke saken nærmere.

– Vi har store utfordringer knyttet til alle tunnelene som ikke er frost- og vannsikret. Istapper som henger ned skal tas vekk av dem som har vedlikeholdet, men å gjøre mer grundig utbedringer er svært kostbart.

– Men er det ikke grunn til å rope et varsko når folk frykter det skal gå liv tapt?

– Jo, og vi har lagd en rapport som viser statusen på de dårlige tunnelene våre. Det er ingen som står i fare for å bli stengt. Men vi ønsker et større fokus på tunnelsida, både fra statlige og fylkeskommunale myndigheter sin side.

I Troms er det mange tunneler som mangler vann- og frostsikring. Dermed blir is et stort problem vinterstid. Foto: Tonje Sørensen

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, ønsker ikke å kommentere saken onsdag ettermiddag og kveld. Prestbakmo har tidligere lovd en utbedring av tunnelene til Fjordgård innen fem år.

I mars skal fylkestinget i Troms vedta et handlingsprogram for fylkesveiene. Saken er ute til høring i kommunene nå.