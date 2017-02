Kystvakten måtte berge russere med motorstopp

Tråleren Borej fikk motorstopp og trengte assistanse fra det norske fartøyet torsdag, skriver Nordlys.

– Det var ikke noe dramatikk, men værmeldingen var dårlig og avstandene store, sier vaktsjef Njål Håvard Røkenes i Kystvakten. Svalbard trengte seks timer på å nå fram til den russiske tråleren.

– Uten oss kunne de ha blitt liggende der lenge, og da hadde det blitt en redningsaksjon. I utgangspunktet er jo dette et kommersielt oppdrag for en slepebåt, men det er begrenset med slike ressurser i Barentshavet, sier Røkenes. For Kystvakten venter derimot ingen betaling, og vaktsjefen forklarer at det er en del av beredskapen.

Berget studenter

Trålen ligger igjen på bunnen av Barentshavet, men etter planen skal Borej hente den når maskinene er reparert.

I løpet av den tre uker lange patruljen har skipet også berget tolv studenter og lærere fra Universitetssenteret på Svalbard etter at båten deres begynte å ta inn vann.

Røkenes beskriver toktet som vellykket, men påpeker at det er mindre aktivitet i Barentshavet nå på vinteren.