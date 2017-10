Kvinne omkom i fallulykke i Sør-Troms

En kvinne i 50-årene falt lørdag utfor en skrent i området Krokmyrdal, som ligger i Skånland kommune i Troms. Politiet sier at skrenten var på mellom åtte og ti meter.

– Kvinnen ble bekreftet død på stedet av legen som var med luftambulansen ut, sier operasjonsleder Kåre Munkvold ved Troms politidistrikt.

Kvinnen var tilhørende i det området ulykken skjedde. Det var et turfølge som informerte om ulykken, som skjedde i et friluftsområde nært veien.

– Det vi vet er at ulykken skjedde i forbindelse med friluftsaktiviteter. Om det dreier seg om bærplukking eller andre friluftsaktiviteter vet vi ennå ikke, sier Munkvold.

Politiet meldte like etter klokken 15.30 om en fallulykke og at nødetatene var på stedet. Like etter klokken 16 meldte politiet at kvinnen er omkommet.

Politiet jobber med å følge opp familien.

De gjorde lørdag ettermiddag undersøkelser på stedet, som før kvelden ble avsluttet.