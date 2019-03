Kvaløya i Troms: Fem personer tatt av skred

Et ambulansehelikopter jobber nå med å få hentet ut den skadde personen, forteller operasjonsleder Kåre Munkvold ved Troms politidistrikt.

– Vi fikk melding fra en italiensk gruppe på fem personer, om at de var tatt av skred i området mot Vågbotn. Alle fem er gjort rede for, én av dem er skada i en fot. Et

Dette bildet viser skredområdet under fjellet Hollenderen på Kvaløya. Foto: Ronald Helgesen

ambulansehelikopter er på vei, og skal løfte ut den skadde personen.

Meldingen om skredulykken kom i 13-tiden lørdag. Skredet skal ifølge skituristene være cirka 50 meter bredt og 200 meter langt.

– Skredet har skjedd i et område som er rimelig bratt. Gruppen opplyser sjøl at de står i et område som heller mer enn 30 grader, men at de ikke lenger befinner seg i et skredfarlig område. Dette fjellvante folk, og det høres ut som at de vet hva de prater om når det gjelder det alpine generelt, sier Munkvold.

Tidligere på dagen ble skredfaren i hele Troms hevet til tre, som er betydelig.

– Det er en generell skredfare i distriktet. Det vi har sett på varsom.no er at det er selvutløste skred flere steder, uten at det er tatt folk i disse skredene, sier Munkvold.

En person ligger fortsatt begravd i snømassene etter snøskredet i Blåbærfjellet i Tamokdalen 2. januar i år. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Også i Kvalvikdalen i Lyngen har det gått et snøskred. Skredet ble utløst av to personer, men ingen ble tatt eller skadet, melder politiet. Dette skredet er cirka 150 meter bredt og 80 meter langt.

Hittil i år har sju personer blitt tatt av snøskred. Seks av disse personene var skikjørere, mens én av de omkomne ble tatt av skred mens han kjørte snøskuter.

Sist søndag ble en ung mann i 20-årene tatt i et snøskred på Grytøya i Troms. Mannen døde senere av skadene. Dagen før døde en mann i et snøskred på Sunnmøre. 2. januar ble tre finlendere og en svensk kvinne begravd i et snøskred fra Blåbærfjellet i Tamkokdalen i Troms. Én av disse personene ligger ennå under snømassene, og blir ikke hentet ut før til våren.