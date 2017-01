Kunder vil ha lokal mat – ikke bare priskrig

Nina Sundqvist i Matmerk mener konflikten med Rema 1000 er todelt. Foto: Matmerk

– Jeg tror dette er et resultat av at vi begynner å bli veldig lei av prisfokus som det eneste saliggjørende for når vi skal ut og handle.

Det sier Nina Sundqvist, administrerende direktør i Matmerk. De er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Kundene vil ha tilbake nytelsen

– Vi vil ha tilbake matgleden og et større mangfold. Og produkter som er laget med faghåndverk, kunnskap og kjærlighet. Rett og slett få tilbake nytelsen og matkulturen, sier Sundqvist.

For samtidig som Mack bryggeri kjemper mot den internasjonale giganten Carlsberg om hylleplassen på Rema, er lokal mat og drikke den kategorien innen dagligvarehandelen som vokser mest.

– Tveegget konflikt

– Konflikten mellom Mack og Rema er tveegget. Hvis dette betyr at lavpriskjeden differensierer seg og vil konkurrere på lokal mat og drikke, så syns jeg det er bra. Men det er ikke bra om Rema kaster ut de få norske mat- og drikkeleverandørene som leverer etterspurte, gode produkter på et nasjonalt nivå som forbrukeren vil ha. For faktum er jo at her er Mack erstattet med et internasjonalt øl, sier Sundqvist.

Matmerk er glad for den store oppblomstringen av mikrobryggerier. Lokalt småskalaøl har også hatt den største veksten innen dagligvarehandel siste året.

Og vi handler mer og mer lokalt, viser tall fra Matmerk og Nielsen Scan Track. Fra 2015–2016 var omsetningsveksten av lokalmat i norske dagligvarebutikker 8,8 prosent. Dette utgjør 4,8 milliarder kroner.

– Jeg vil ikke si det er enkelt for lokale produsenter å få innpass hos matvarekjedene. Men nå har dagligvarehandelen sett at forbrukerne – så mange som 85 prosent – ønsker å prøve produkter fra lokale produsenter. Salget av lokal mat og drikke økte nesten tre ganger så mye som andre dagligvarer, sier Sundqvist.

Hun understreker at i omsetningstallene på 4,8 milliarder ligger ikke handel på Bondens marked, matfestivaler, gårdsfestivaler, og på hoteller og restaurant.

Bruk forbrukermakten

– Vi må være plagsomme, brysomme forbrukere. Gå til butikken vår, be om å få lokalmat, og ikke akseptere at vi får den strømlinjeformede maten. Vi vil ha mat med sjel!

– Så kunder i Nord-Norge gjør det rette når de kjemper for Mack?

– Absolutt. Dette er et godt eksempel på forbrukermakt som vi altfor sjelden er gode til å utøve.