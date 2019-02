Krever svar om elendig krigsberedskap

– Det er fullstendig uholdbart, sier Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

NRK kunne i går avsløre at den medisinske beredskapen i Norge er altfor dårlig.

Det politiske klimaet i verden hardner til. Midt i den kalde situasjonen mellom Russland og vesten ligger Norge, med lang kystlinje, grense til Russland, og tilgang på viktige ressurser i Arktis.

Men selv om det er en mer spent situasjon rundt Norge, har den medisinske krigsberedskapen blitt trappet ned de siste tiårene.

Norske sykehus har så vidt vært involvert i militære øvelser, og det medisinske beredskapsutstyret er på et minimum. Foreløpig finnes det heller ingen planer for hvordan helsesektoren skal forberede seg på en eventuell krig.

– Ministrene må fortelle hvordan han skal få disse planene på plass. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med. Vi tar konsekvensene av den politiske uroen når det gjelder politiske samtaler, men vi må også ta konsekvensene når det kommer til beredskap, sier Cecilie Myrseth.

OPPGITT: Cecilie Myrseth (Ap) etterlyser engasjement rundt den medisinske krigsberedskapen fra helseminister Bent Høie. Foto: Pål Hansen / NRK

– Må stå i stil

Stortingsrepresentant for SV, Torgeir Knag Fylkesnes mener situasjonen er alvorlig.

– Regjeringen må ta tak i dette. Totalforsvaret skal beskytte oss både militært og medisinsk. At vi ruster opp forsvaret uten å ruste opp den medisinske beredskapen på samme måte er veldig urovekkende, sier Fylkesnes.

RYSTET: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) etterlyser at regjeringen tar grep for å forbedre den medisinske beredskapen. Foto: Samuel Frode Grønmø / NRK

Henviser til Helsedirektoratet

Både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og helseminister Bent Høie henviser NRKs henvendelser i denne saken til Helsedirektoratet.

Steinar Olsen, leder for Avdeling for legevakt og akuttmedisin i Helsedirektoratet, hevnder at vi har en god medisinsk beredskap i Norge.

– Men den kan selvfølgelig bli bedre. Nå har vi startet arbeidet med å planlegge hvordan vi kan bli flinkere til å øve på disse vanskelige situasjonene, sier Olsen.

Den gigantiske Nato-øvelsen Trident Juncture i fjor høst var første gang på mange år at sivile helsetjenester deltok i en slik militærøvelse.

Nå har Helsedirektoratet også startet et samarbeid med blant andre fylkesmennene i Norge for å kartlegge hvordan den medisinske beredskapen er i kommunene, og hva som må på plass for å bli bedre.