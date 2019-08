Krever svar fra helseministeren: – Tar ikke folks bekymringer på alvor

Tirsdag fortalte NRK at helsepersonell i nord fortsatt er kritiske til luftambulansen. De mener det er for tidlig å friskmelde tjenesten. Helseminister Bent Høie (H) sier derimot at beredskapen i luftambulansetjenesten er god, og at folk får den hjelpen de trenger.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, reagerer sterkt på at Høie påstår at alt er i orden med luftambulansen.

– Man må lytte til fagfolkene som står i tjenesten. Dette vitner om en arroganse fra helseministeren som jeg ikke synes passer seg.

– Helseministeren lytter ikke

1. juli i år overtok Babcock driften av ambulanseflyene. Alt skulle da være på plass. 11 fly og mer enn 90 opptrente piloter.

Slik gikk det imidlertid ikke. Nesten to måneder etter operatørbyttet er det fortsatt forsinkelser og tekniske utfordringer med flyene. Ansatte tror også utfordringene blir større når vinteren kommer.

– Nå har vi operert på sommeren med godt vær. Når vi da skal inn i en vintersesong med mye vind og vær vil det helt klart få konsekvenser. Kanskje blir vi stående både 10, 20 eller 30 minutter lenger før vi kan ta av på grunn av dette. Det bekymrer oss, sa flysykepleier Heidi Hansen til NRK.

Senest i forrige uke måtte tre av ambulanseflyene settes på bakken etter det ble oppdaget teknisk feil. Flere leger har uttrykt bekymring.

Nå krever Kjerkol svar på hvordan Høie vil følge opp helsepersonellets bekymringer.

– Dette vitner om en helseminister som verken lytter eller tar folks bekymringer på alvor.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Stortinget har bedt helseministeren om å sikre driften av denne tjenesten for folk i den nordlige landsdelen. I tillegg har Stortinget bedt om at det skal være forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte flybase.

Kjerkol vil også vite hvordan det går med utredningen av en offentlig drift av luftambulansen.

– Det er viktig å inkludere de ansatte i tjenesten i utredningsarbeidet for å sikre den faglige kvaliteten.

– Tar tilbakemeldingene på alvor

Helseministeren skriver i en e-post til NRK at han er opptatt av helseberedskapen i nord. Han sier han tar tilbakemeldingene fra helsepersonell på alvor.

– Jeg har derfor fulgt denne saken tett gjennom det siste halvannet året. Helse Nord har opplyst at alle pasienter med behov for luftambulanse har fått det.

Høie sier han vet det er tekniske utfordringer med flyene, men at han er blitt forsikret om at dette er tatt tak i og at det jobbes med å finne løsninger.

– Jeg vil også få en ytterligere orientering fra Luftambulansetjenesten om disse forholdene og hvilke tiltak de har igangsatt. Jeg vil gi en redegjørelse om operatørskiftet til Stortinget til høsten.