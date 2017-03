Beredskapen på Svalbard er ikke god nok når det skjer alvorlige hendelser, mener direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Noe må gjøres. Hovedutfordringen med beredskapen på Svalbard er at det tar rundt seks timer å få medisinsk faglig personell fra fastlandet til Longyearbyen. I den perioden er sykehuset i Longyearbyen hardt presset. Man klarer ikke å behandle mer enn to-tre hardt skadde pasienter.

Beredskapen på Svalbard ikke god nok, mener UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Foto: Ørjan Hansen / NRK

Derfor vil Tor Ingebrigtsen at ha et eget ambulansejetfly stasjonert i Tromsø, som kan være fremme på Svalbard mye raskere enn dagens propellfly.

– Med et jetfly kan vi være på plass etter to-tre timer, påpeker han.

Direktørene ville kun ha ett fly

Det har lenge vært strid om flyambulansetjenesten i Nord-Norge, blant annet om ett propellfly i Finnmark skulle fjernes og erstattes av et jetfly stasjonert i Tromsø.

Det ble ikke godtatt. Det er antydet at et ambulansefly med personell årlig vil koste over 50 millioner kroner, og i november bestemte de fire direktørene i de regionale helseforetakene seg for at de kun skal ha ett ambulanse-jetfly, stasjonert på Gardermoen.

Både Sysselmannen og lokalstyret i Longyearbyen har reagert på denne avgjørelsen som de mener svekker beredskapen på øygruppa.

– Beredskapen på Svalbard er et nasjonalt ansvar som ikke kan belastes UNN og Helse Nords økonomi alene, sier Ingebrigtsen.

Han håper at saken blir tatt opp av Nasjonalt beredskapsråd, eller i Polarutvalget som består av medlemmer fra flere departementer som behandler Svalbardsaker.

Behov for raskere fly

Universitetssykehuset i Nord-Norge har gått gjennom rapporter om beredskapen på Svalbard og øvelser som er gjennomført. De har også sett på erfaringer fra skred, blant annet skredet før jul i 2015 der to personer omkom og 11 bolighus ble ødelagt.

– Den hendelsen illustrer behovet for et raskere fly. Vi kom til Svalbard nærmere seks timer etter hendelsen. Vi måtte bruke tre propellfly som har vektbegrensninger. Etter skredet i 2015 ble et Norwegian-fly omdirigert til Tromsø og fløy både personell, lavinehunder og utstyr til Longyearbyen, sier Tor Ingebrigtsen.

Ber om spleiselag

Sykehusdirektøren mener det kan være nødvendig å bruke passasjerfly og å transportere personell og kanskje hente skadde personer, men sier at det ikke vil erstatte et ambulansejetfly som står i beredskap.

Nå vil stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet ta opp denne saka.

Stortingsrepresentant for arbeiderpartiet, Tove Karoline Knutsen (Ap) vil ha vurdert et spleiselag på utgiftene til et jetfly. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Jeg har allerede stilt spørsmål til helseministeren, men nå vurderer jeg å fremme forslag om at flere departementer kan spleise på utgiftene ved å stasjonere et ambulanse-jetfly i Tromsø, sier hun.