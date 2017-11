Kostbar opprydding på Svalbard: – Det blir dyrere enn vi trodde

– Anslagene vi har opplyst om tidligere kan være for lave. Derfor går vi i gang med en skikkelig kvalitetssikring av tallene for hva en opprydding kan koste, sier næringsminister Monica Mæland.

Vil fortsatt bli nedlagt

Nedleggelsen av kullgruvene i Svea og Lunckefjell kom frem i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Regjeringen har foreslått å bevilge 140 millioner kroner til oppryddingsarbeidet neste år, men nå har næringsministeren varslet Stortinget om at oppryddingsarbeidet trolig vil koste over en milliard kroner.

Dette endrer imidlertid ikke regjeringens anbefaling om nedleggelse.

– Vi har hele tiden sagt at tallet på kostnadene er svært usikre. Derfor er det nå viktig at vi gjør en grundig jobb og følger opp en kvalitetssikring av tallene.

– Hvorfor er det uaktuelt å vurdere forlengelse av driftsperioden når det kan tjenes penger på det?

– Vi tror ikke det vil bli lønnsomt. Oppryddingen må man gjøre uansett, enten det gjøres neste år eller om 10 år.

I oktober møtte næringsministeren gruvearbeiderne på Svalbard for å begrunne hvorfor regjeringen går inn for nedleggelse av gruvedriften. Foto: NILS MEHREN / NRK

– Det er overraskende

Lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad fra Senterpartiet er overrasket over at prisen på oppryddingen etter gruvedriften på Svalbard øker kraftig.

– Man har visst at det har vært en sjanse for at kulldrifta skulle avvikles. Da er det overraskende at man ikke har en klar forventning til hva det vil koste. Her er det jo ikke snakk om noen millioner mer, men betydelig økte kostnader.

Store Norske jobber nå med å få et bedre overslag over kostnadene. Administrerende direktør i selskapet, Wenche Ravlo, sier at oppryddingsarbeidet vil være omfattende.

– Det å fjerne et helt samfunn i Arktis har ikke blitt gjort før, sier administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– I Lunckefjell skal alt bort. For Svea er det flere ting som må klargjøres, men eier har indikert at all infrastruktur skal bort. I utgangspunktet skal absolutt alt fjernes, bortsett fra noen kulturminner som skal bevares.

Ravlo mener oppryddingsarbeidet er unikt.

– Det å fjerne et helt samfunn i Arktis har ikke blitt gjort før. Det er det ingen som har erfaring med i Norge, så det er veldig nytt og komplisert.

