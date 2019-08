Kontroll på storbrann i Tromsø: Advarer mot giftig røyk

Denne meldingen fra Troms politidistrikt gikk ut til innbyggere i Tromsø fredag. Foto: Politiet / NRK

Rundt klokken 17 fredag begynte det å brenne i Troms Bildelsenter, opplyser Morten Augensen, operasjonsleder i Troms politidistrikt til NRK.

Nødetatene rykket til verkstedet, som ligger nord på Tromsøya, etter å ha fått flere meldinger fra vitner om åpne flammer. I en av videoene NRK har fått tilsendt, høres det også flere kraftige smell fra området.

En video fra brannen viser den kraftige røykutviklingen. Det er også flere tydelige smell. FOTO: Tove Jensen, NRK.

Politiet har fått informasjon om at en eksplosjon i en dieseldrevet høytrykksspyler kan være årsaken til storbrannen.

Én person er skadd i brannen.

– Det er en person som har fått brannskade på fot og arm, ellers har vi ikke fått noen flere beskjeder om savnede eller skadet personer. Det er heller ingen som har blitt evakuerte, seier Augensen.

Cruiseskipet «Mein Schiff 4» rømmer fra storbrannen i Tromsø. FOTO: Inghild Eriksen, NRK

Advarer mot røyk

Videoer og bilder fra publikum viser at det har spredt seg en grå, kraftig røyk over store deler av Stakkevollan og den nordlige delen av Tromsøya. Politiet advarer mot å puste inn for mye av røyken.

– Det jobbes fortsatt med å slokke brannen. Vi har også sendt ut melding hvor vi ber folk holde seg innendørs, i tilfelle det kan være giftig røyk, sier Augensen.

Like etter klokken 19 opplyser Troms politidistrikt at brannvesenet har fått kontroll på brannen.

– Det er betydelig mindre røyk fra stedet nå. Brannvesenet har kontroll på stedet, og lar bygget brenne ned, skriver politidistriktet på Twitter.

Cruiseskip «rømte»

Den kraftige brannen har også ført til at Stakkevollvegen er stengt for all trafikk.

Cruiseskipet« Mein Schiff 4» har også valgt å forlate Tromsø som følge av brannen, forteller NRKs reporter på stedet.

Brannen startet i Troms Bildelmontering på Tromsøya.