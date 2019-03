Kongelig hogst: – Det er viktig å fylle opp med ved før man drar

– Først og fremst har hytten en fantastisk beliggenhet, det er virkelig et utrolig fint turområde her, sier kronprins Haakon.

Kronprinsen åpnet onsdag turistforeningens nye hytte Haakonsbu på Hinnøya i Kvæfjord. Han lovpriser innsatsen som er lagt ned:

– De har virkelig stått på for at dette skal bli bra. Jeg er sikker på at denne hytten vil skape mye entusiasme og turglede for mange fremover.

Det er et prinsipp i DNT at man skal levere fra seg hytten i litt bedre forfatning enn når man kom. Og kronprinsen sluntret ikke unna vedhuggingen til nestemann.

– Det er viktig å fylle opp med både ved og vann før man drar.

Nye Haakonsbu har 12 sengeplasser og ligger i et populært turområde på grensen mellom Nordland og Troms. Tillegg kommer den originale hytten med fire senger. Det har også blitt lagt inn badstue.

SPLITTER NY: Den nye hytten har badstue og kan huse opptil 12 personer. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Stort behov

Det har lenge vært behov for flere sengeplasser på Haakonsbu.

– Den gamle hytten ble bygget som en hvilehytte og hadde kun fire senger. Den fungerte som en nødbu, men som et eget turmål i seg selv var den ikke det helt store. Mange vegret seg for å ta turen siden de ikke var sikre på om det ville være plass, sier styreleder i Harstad Turlag Nils Bakke.

Derfor bestemte turlaget seg for at det nå var på tide å bygge nytt.

– Og med navnet Haakonsbu tenkte vi det var midt i blinken å invitere kronprinsen til åpningen, sier Bakke.

– Verdens lykkeligste mann

Harstad Turlag har lagt ned 3500 dugnadstimer i arbeidet med hytten.

Kristian Jacobsen er fornøyd med resultatet, men påpeker at han er litt inhabil siden han har ledet prosjektet og tegnet hytten.

FORLOVET: Jakobsen brukte anledningen til å fri til samboeren Siv Eilertsen. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Jeg synes det har blitt kjempe fint, men siden jeg har tegnet hytten kan jeg nesten ikke si noe annet, sier han lattermildt.

I tillegg til at hytteprosjektet har kommet til veis ende, hadde Jakobsen andre grunner til å smile. Med Kronprinsen som vitne fridde Jakobsen til samboeren Siv Eilertsen.

– Hun sa ja, så nå er jeg verdens lykkeligste mann!

Nesten fem hundre hytter

Generalsekretæren i Den Norske Turistforening Dag Terje Klarp Solvang var også til stede. Han sier den frivillige innsatsen er selve kjernen i DNT.

FRIVILLIGHET: Den frivillige innsatsen er avgjørende for DNT, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Den frivillige innsatsen som ligger til grunn her i Harstad betyr alt. At vi nå har enda en hytte til DNT sin portefølje er avgjørende for at vi skal ha et sammenhengende løypenett med hytter som gjør at det blir enkelt for å folk å komme seg ut å nyte friluftslivet, sier han.

Nå har turistforeningen rundt 500 hytter over hele landet.

Haakonsbu ble opprinnelig bygget i 1990 og er oppkalt etter Haakon Rønning. Rønning var en ildsjel i Harstad Turlag som også gjorde en betydelig innsats nasjonalt for DNT.