Klimaendringene fører til millionskader på Svalbard

– Dette trappetrinnet er egentlig ikke et trappetrinn, sier Per Erik Hanevoll, direktør i selskapet Kings Bay.

Det er befaring av setningsskader i Ny-Ålesund på Svalbard, der deler av servicebygget er i ferd med å synke i grunnen.

Hanevoll forklarer hva «trappetrinnet» er:

– Det er et skille mellom det som står i ro og det som har sunket ned i grunnen.

Fakta om permafrost Ekspandér faktaboks Permafrost defineres som områder som har tele i bakken, altså temperaturer under null grader, året rundt og over flere år.

Selv om overflaten ikke er frosset, kan tela starte noen meter under, og gå flere hundre meter ned i bakken.

Permafrosten dekker ca 25 prosent av den nordlige halvkule. Finnes også på høye platåer og fjell i blant annet Himalaya, New Zealand og Sør-Amerika.

Fastlandet i Norge har rundt 6% permanent frosset grunn, mens så å si hele Svalbard har permafrost.

I Sør-Norge varierer permafrostgrensen fra ca 1500 meter over havet i vest, til 1300 meter over havet i øst.

Grensen for permafrost i Nord-Norge går ved ca. 900 m over havet i vest, mens ned til 400 meter over havet øst i Finnmark. Disse grensene varierer likevel ut fra lokale klima- og snøforhold. Kilder: Store norske leksikon, MOSJ og UiO.

Varmere vær

MANGE SKADER: Per Erik Hanevoll under befaringen i Ny-Ålesund. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Skadene er mange. Ganggulv som ikke lenger er rett, fliser og tak som ødelegges fordi en vegg er i ferd med å løfte seg. Årsaken er varmere vær som igjen fører til at permafrosten rundt grunnmuren er i ferd med å tine.

– Årsaken er at det såkalt aktive laget i permafrosten, som tiner hver sommer, blir større og større. Nå tiner det så dypt at murene ikke lenger står på fast permafrost, sier Hanevoll.

Regjeringen har bevilget over 50 millioner kroner til reparasjonene i Ny-Ålesund. Bygg overvåkes nå med rader, og trolig må enda flere bygg på Svalbard i fremtiden repareres på grunn av klimaendringer.

FIKK MINISTERBESØK: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det er viktig å forsterke innsatsen mot klimaendringene. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Elvestuen: – Innsatsen må forsterkes

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var også i Ny-Ålesund denne uka:

– At vi har en varmere verden som følge av klimaendringer gir økte kostnader, og dette er eksempler på det. Det er viktig at vi tar kostnadene, samtidig som vi forsterker innsatsen for å redusere egne utslipp, og jobbe internasjonale for å begrense klimaendingene, sier han.

I Ny-Ålesund er det også problemer med den to år gamle Kongsfjordhallen, som ble støpt rett på bakken. Den er også skadd. Det er nå satt i gang et omfattende utbedringsarbeid.

– Det vi prøver å løse det med, er å pæle byggene ned på fjell. Det betyr at i stedet for å stå på permafrost står de direkte på fjellgrunn, sier Hanevoll.

Også i Longyearbyen trengs det pæling på bygg.