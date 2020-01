– Luftambulansen er en tjeneste som hører hjemme i sykehusene. Det er i praksis sykehusene på vinger. Å ta denne tjenesten ut av sykehusene er en dårlig idé, sier Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet.

I fjor sommer overtok Babcock ansvaret for flyambulansen i Norge. Overgangen har gått langt fra smertefritt. Lav beredskap, fly som har stått på bakken på grunn av tekniske feil, og flere tilsynssaker er bare noen eksempler.

Om tildelinga av ny ambulanseflykontrakt Ekspandér faktaboks Kontrakten med Babcock Scandinavian AirAmbulance AB har virkning fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet og har en verdi på nesten 2,6 milliarder NOK, med mulighet for forlengelse på inntil fem år.

Alle tilbud (to fra Babcock og to fra Lufttransport) ble scoret likt på krav til kompetanse. Lufttransports tilbud ble scoret høyest på de øvrige kravene, bortsett fra krav til godkjenninger.

Det beste tilbudet fra Lufttransport FW AS var 11 % dyrere enn det vinnende tilbudet. Dette utgjør ca. 47 millioner NOK pr. år.

Kontrakten inneholder drift av åtte Beechcraft King Air 250 (B250) som kortbanefly og ett Cessna Citation Latitude jetfly, stasjonert på Gardermoen. Ytterligere to B250 inngår som reservefly. I tillegg til den operative driften, inngår tekniske tjenester med hovedbase i Tromsø. Babcock Scandinavian AirAmbulance AB skal etablere et norsk selskap for å betjene kontrakten. . Hovedkontoret vil være i Tromsø.

De totale driftskostnadene for ambulanseflytjenesten vil fra 2019 være ca. 500 millioner NOK. Dette er en kostnadsøkning på ca. 25 % fra dagens nivå. (Fra nyhetsbrev - 12. juni 2017 - fra Luftambulansetjenesten om tildeling av ambulanseflykontrakt 2019)

Kontrakt i mange år

Flere av opposisjonspartiene har talt for at ambulanseflyene må være et statlig ansvar.

Onsdag er altså Ap-lederen tydelig på at dersom de kommer til makten etter neste Stortingsvalg, vil de jobbe for nettopp en slik løsning.

Det var VG som først omtalte saken.

Kontrakten til Babcock går frem til 2025, med muligheter for en forlengelse til 2030.

– Vi skal respektere kontraktene, og skal gjøre dette på en ryddig måte. Men dette kan samfunnet ta et valg på, og vi mener det valget bør være at sykehusene får ansvaret for tjenesten.

Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Flyverforbundet og Fagforbundet er enig i at tjenesten bør være styrt av staten.

Vil ha gransking

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere den fremtidige driften av luftambulansen. Ekspertutvalget har ikke tatt med synspunktene til Norsk Flygerforbund i utredningen, noe Gahr Støre mener er en svakhet.

– Men vi skal ta med det som kommer frem i utredningen i vårt arbeid, sier han.

Arbeiderpartiet vil også ha en statlig gransking av prosessen rundt Babcocks overtakelse av flyambulansen.

– Det er normalt etter det vi har opplevd. Anbudsprosessen og selve overgangen hadde store svakheter. Vi må lære av det som har skjedd, sier Støre.

– Så mener vi som sagt at vi ikke trenger slike anbudsprosesser i fremtiden, som stykker opp tjenesten og skaper usikkerhet.

– Bare spekulasjoner

I Stortinget spørretime onsdag redegjorde helseminister Bent Høie for situasjonen.

Høie fortalte at de foreløpig ikke har en full oversikt over hva utfordringene har kostet, ettersom de fortsatt har aktive ekstratiltak.

– Det som er avgjørende for meg nå er å styrke tilbudet og å gjennopprette befolkningens tillit. Det økonomiske kommer i andre rekke, sier Høie.

Han mener videre at spørsmålet om situasjonen hadde vært annerledes med en annen operatør, kun blir spekulasjoner.

– Jeg mener det nå er klokt å avvente ekspertutvalgets arbeid, før vi tar den politiske diskusjonen om hva løsningen skal være, sier Høie videre.

Han lover å følge situasjonen tett, hele tiden vurdere om det er behov å sette inn ekstra tiltak.

Se hva som kom frem i spørretimen her:

Høie redegjør om situasjonen i luftambulansetjenesten Du trenger javascript for å se video.

– Blir det bedre?

Kjersti Toppe (Sp) i Helse- og omsorgskomiteen viste til anbudskonkurransen da hun gikk på talerstolen etter Høie.

I begrunnelsen for at Babcock trakk det lengste strået i konkurransen står det at deres tilbud kommer sist på kvalitet blant anbudene, men best ut på pris.

Blant annet fordi Babcocks tilbud hadde færrest ekstrapiloter og reservefly.

– Er helseministeren enig i dette i dag, at den prisemessige fordelen i Babcocks tilbud oppveier den reduserte kvaliteten, spurte Toppe.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Næringskomiteen mener flyambulansetjenesten har vært i konstant krise siden Babcock overtok. Og han savner tydelige svar fra Høie.

– Hva er de økonomiske konsekvensene for staten? Hva er konsekvensene for helseforetakene? Og hva er konsekvensene for Babcock, spør Fylkesnes.

– Og når skal vi få en reell vurdering av anbudsprosessen, der regjeringen gikk bort fra ekspertenes anbefaling om virksomhetsoverdragelse og gikk for den billigste løsningen?

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) sitter i Helse- og omsorgskomiteen. Hun brukte tiden på talerstolen til å skryte av arbeidet Høie og regjeringen har gjort i denne saken.

– Alle tiltakene som er satt inn viser at regjeringen har tatt problematikken og sikkerheten til befolkningen i Finnmark på alvor, sier Gundersen, som er usikker på om situasjonen vil bli bedre, dersom staten tar over tjenesten.

– Luftambulansen har vært driftet av private selskaper siden oppstarten i 1988. Staten har ingen erfaring med å drive en sånn tjeneste, så vi ser ingen grunn til å bygge opp et statlig selskap for ambulansefly og - helikopter, sier hun.