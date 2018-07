Jan Henry T. Olsen er død

Olsen var fylkesordfører i Troms fra 1991 til 1992. Deretter var han fiskeriminister fra 1992 til 1996. Han var sentral i forhandlingene mellom Norge og EU, og ble da kjent under navnet "no fish Olsen", fordi han ikke ville gi store kvoter til EU.

Jan Henry Olsen har de siste årene vært rammet av demenssykdom.

Snakket åpent om sykdommen

Det var som 51-åring i 2005 at den tidligere fiskeriministeren ble rammet av Alzheimers sykdom.

I ett år fulgte filmskaper Hilde Korsæth alzheimer-rammede Jan Henry T. Olsen og hans kone Laila Lanes. Filmen gikk tett på ekteparet som levde med en stigmatiserende sykdom, samtidig som de kjempet for større åpenhet om Alzheimers sykdom.

i 2009 ga Laila Lanes ut boken "Skynd deg å elske", som handler om samlivet deres etter at ektemannen fikk den tøffe diagnosen.

I boken tar Laila Lanes et oppgjør med hvordan fagfolkene ved det tyngste medisinske fagmiljøet i Nord-Norge ga ulne svar og var mest opptatt av diskresjon og skjerming da ektemannen ble utredet for sine tiltakende problemer.

– Vi ville ikke ha noen spesialbehandling, og skjønte ikke at det var så mye skam rundt Alzheimer, sa Laila Lanes i et intervju like etter utgivelsen.

Lettet over at han har fått fred

Familien til Jan Henry T. Olsen har fått beskjed om dødsfallet. Ifølge dem er de selvfølgelig triste, men også lettet over at han endelig har fått fred.

– Det Jan Henry T. Olsen og hans kone Laila Lanes gjorde for å gjøre sykdommen Alzheimers kjent, og ufarliggjøre den, er uvurderlig. De fortjener all mulig ros for dette, sier Sigurd Sparr, tidligere overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og spesialist på alderssykdommer.

Sparr sier ekteparets åpenhet rundt sykdommen har gjort at det er blitt mere aksept for at folk kan få en slik diagnose.

– 30 prosent av alle menn, og 50 prosent av alle kvinner vil bli demente hvis de bare blir gamle nok.

Jan Henry T. Olsen var kun 51 år da han fikk diagnosen, og ifølge Sparr er det sjelden at så unge mennesker får Alzheimers.