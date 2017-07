Jaktet væpnede ranere – pågrepet med sprit i forsetet og campingvogn på slep

Tidlig tirsdag morgen fikk politiet i Troms informasjon om et væpnet innbrudd i Kilpisjärvi i Finland, og at bilen var på vei mot Norge.

Rundt klokka 09 ble tre personer, to menn og en kvinne, pågrepet ved Matkroken i Sand. Personene ble pågrepet ved en svenskregistrert mørkegrønn Audi A6, som hadde en norsk campingvogn på slep.

I forsetet på bilen ligger det vodka og finske ølbokser. I baksetet er det en verktøykasse og jekk, og i bagasjerommet er det ellers mye utstyr.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Rune Strende forteller til NRK at de tre personene som ble meldt å være med på ranet i Finland nå er pågrepet.

– Vi er nesten helt sikker på at dette er de samme personene. Det er samme registreringsnummer som det ble meldt fra tollen mellom Finland og Norge.

Strende sier at pågripelsen var udramatisk, og at de foreløpig ikke har funnet våpnene politiet var forberedt på at de skulle ha.

– Informasjonen vi har fått fra Finland var at ranet ble begått med kniv og at de hadde med seg en hagle som de fikk med seg der. Vi fokuserte på at de var bevæpnet med både kniv og hagle.

Derfor valgte også alle patruljene i oppdraget å bevæpne seg.

De tre er siktet og blir satt i arrest i Tromsø. Det blir også videre etterforskning og undersøkelser på åstedet der de har gjort innbrudd på Kvaløya.

– Vi vet ikke hva de eventuelt har fått med seg i innbruddet.