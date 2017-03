Italiensk skiturist døde av skadene etter skredulykka

Det var går at et skifølge med flere italienske skiturister ble tatt av ras. En person ble raskt funnet og tatt ut av raset, mens den andre mannen i femtiåra ikke ble funnet før etter to timer. Mannen ble fløyet med ambulansehelikopter til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) for behandling. I ettermiddag kom meldinga om at han ikke overlevde skadene.

Vanskelig redningsoppdrag

Redningsmannskapene kom raskt til stedet fordi de var på skredkurs i nærheten. De beskrev forholdene som svært vanskelige i ulykkesområdet og måtte sette egensikkerheten høyt først før de kunne ta seg inn i skredet.

Det var betydelig skredfare i området torsdag.

– Noe av det viktigste vi gjør i slike situasjoner er å gjøre en risikovurdering i skredområdet.

Nestkommanderende i skredgruppa sier forholdene i Lyngen var vanskelige.

Vi må sikre oss at vi ikke går inn hvis det er fare for etterskred. Vi konkluderte til slutt med at det var trygt å jobbe der. Det sier Jens-Morten Øvervoll. Han er nestkommanderende i skredgruppa som var med i redningsarbeidet på Lyngseidet.

Ifølge Øvervoll var det et kantkornlag av snø som kollapset som utløste skredet. Politiet har uttalt til NRK at det var snakk om store snømengder.