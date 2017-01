Isbjørnene er på vei tilbake til Longyearbyen

Sysselmannen på Svalbard har fått rapporter om at bjørnene igjen er observert i Adventdalen.

Nå er mannskaper på vei ut for å for å finne bjørnene. Sysselmannen har foreløpig ikke gjort en vurdering av hva de skal gjøre for å drive bjørnene bort fra bebyggelsen igjen.

Sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen opplyser at isbjørnene befinner seg ved Gruve 7-fjellet.

– Bjørnene ligger i ro og vi holder dem under observasjon, sier han.

Han ber publikum om å ikke oppsøke området.

– Det viktig ikke å stresse bjørnene nå, sier sysselmannsførstebetjenten.

Fredag ble det sett spor av isbjørnene ved denne hytta i Adventdalen ved Longyearbyen. Foto: Hurtigruten Svalbard

