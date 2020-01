Sysselmannen på Svalbard fikk torsdag ettermiddag melding om at det var observert en isbjørn ved Hotellneset. Det er svært nært bebyggelse i Longyearbyen.

Det er også innenfor området der Sysselmannen setter i gang tiltak for å få isbjørnen bort.

– Derfor valgte vi å dra ut med helikopter for å prøve å presse isbjørnen bort fra bebyggelsen og over Adventfjorden, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen til NRK.

Isbjørnen lot seg ikke skremme, og det ble bestemt å bedøve isbjørnen. Planen var å fly den til Kinnvika på Nordaustlandet.

– Jeg har ikke alle detaljer over hva som skjedde i feltet, men vi fattet en beslutning om å bedøve bjørnen for å få den bort. Nettopp for å unngå en situasjon hvor vi måtte avlive bjørnen, sier Wedege.

Ingen heldig situasjon

Men under transporten døde isbjørnen.

– Det er svært beklagelig at slike ting skjer. Nå skal vi selvfølgelig gjøre undersøkelser for å finne årsaken til at bjørnen døde.

– Har du grunn til å tro at dine mannskaper har gjort noe feil her?

– Det har jeg ingen informasjon som tilsier at vi har gjort, men vi skal se på alle muligheter tilknyttet denne saken.

Miljøvernsjefen sier at de har rutiner i slike situasjoner. Bjørnen er nå lagret i Longyearbyen.

– Det er ingen som synes dette er en heldig situasjon.

I romjula var en isbjørn flere ganger på besøk i sentrum av Longyearbyen. Bjørnen ble til slutt avlivet, noe som satte sinnene i kok hos mange. Du trenger javascript for å se video. I romjula var en isbjørn flere ganger på besøk i sentrum av Longyearbyen. Bjørnen ble til slutt avlivet, noe som satte sinnene i kok hos mange.

– Kan dø på grunn av stress

Isbjørnforsker ved Norsk polarinstitutt, Jon Aars, sier det alltid er en risiko når isbjørn skal bedøves, spesielt når bjørnen er i dårlig hold.

– Er dyret i dårlig forfatning, er det en risiko for at det rett og slett ikke tåler belastningen. Selve medikamentetet som brukes til immobilisering (bedøvingen, journ.anm.) av bjørnene er ikke farlig i seg selv. Du greier ikke drepe det med medikamentet, selv med veldig høy dose. Men om dyret er i dårlig forfatning, så kan det dø på grunn av stresset, sier Aars på generelt grunnlag.

Det er kun to uker siden forrige gang en isbjørn dukket opp i nærheten av Longyearbyen. Da fikk et turistfølge nærkontakt med en bjørn. Turistguiden måtte slå isbjørnen på snuten for å skremme den vekk.

Også i romjula var en isbjørn flere ganger på besøk i sentrum av Longyearbyen. Bjørnen lot seg ikke jage bort, og måtte til slutt avlives av Sysselmannen. Det vekket sterke reaksjoner.