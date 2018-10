Isbjørn på hytteraid sprer frykt

Nok en gang har isbjørn brutt seg inn i hytter på Svalbard og gjort store ødeleggelser. Bare siden i juli har det som trolig er den samme isbjørnen, tatt seg inn i minst ti hytter i nærheten av Ny-Ålesund.

Det kraftige dyret har knust vinduer og dører, dratt ut madrasser og spist både skuresvamper og såpe.

– I det ene tilfellet slo isbjørnen seg gjennom veggen på hytta, forteller miljørådgiver Susanne Wasa Hagen i selskapet Kings Bay, som eier hyttene i Ny-Ålesund.

På Tyskerhytta slo bjørnen seg gjennom veggen. Foto: Wojtek Moskal

Frykter farlige situasjoner

Ifølge Haga oppbevares det ikke matvarer på noen av disse hyttene, kun salt og pepper, kaffe og te.

– Men vi vet ikke om bjørnen faktisk er ute etter kaffe, te og såpe, eller om den kun er ute etter å ødelegge, sier Hagen, som sammen med sine kolleger har brukt mye tid de siste månedene på å plukke glasskår, fjerne blodspor og ellers rydde opp i de ødelagte hyttene.

Velferdshyttene med velklingende navn som Jutta, Storholmen og Gorillaheimen brukes jevnlig av dem som holder til i Ny-Ålesund. Nå er man redd for at den brysomme isbjørnen skal forårsake farlige situasjoner.

– Vi frykter at det er folk på hyttene når isbjørnen kommer, noe som kan sette både menneskeliv og isbjørnens liv i fare, sier Hagen, som har bedt Sysselmannen på Svalbard om å flytte isbjørnen vekk.

Isbjørnspor utenfor Juttahytta. Foto: Piotr Kupiszewski

– Flytting uaktuelt

Miljøvernsjef Morten Wedege sier det er uvanlig med så mange innbrudd på så kort tid, men avviser en flytting av isbjørnen.

– Det er en stor belastning for en isbjørn å bli bedøvd, og man risikerer dyrets liv og helse. Det er kun aktuelt å flytte en isbjørn ved gjentatte besøk i bosettinger, og der bjørnen ikke lar seg skremme bort på annet vis, sier Wedege, som setter sin lit til at denne bjørnen snart er på vei nordover for å gå i hi.

– Men hva kan grunnen være til at bjørnen bryter seg inn i hytter?

Sussanne Wasa Hagen er miljørådgiver i selskapet Kings Bay, som drifter Ny-Ålesund, og som eier 10 velferdshytter i området. Foto: privat

– Isbjørnen har veldig god luktesans. Hvis det er noe i hytta som lukter mat, det være seg tørrmat, krydder eller til og med såpe, så kan det være elementer som tiltrekker seg isbjørn. Det er jo ikke flust av mat på Svalbard på denne tiden av året, sier Wedege.

Nå skal Kings Bay sikre velferdshyttene sine på bedre vis, med slåer foran vinduene og kraftigere dører. Å oppbevare kaffe, te og såpe på hyttene blir det også slutt på.

– Vi bor i isbjørnens rike, og på isbjørnens premisser. Det må vi leve med, sier Susanne Wasa Hagen.