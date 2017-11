Irriterer du deg over bussforsinkelser? Du kan ha krav på taxi

Dersom bussen blir mer enn tjue minutter for sen, og du ikke får alternativ transport, har du krav på å få dekket ekstrautgiftene til transport med taxi eller egen bil.

Bør klage

Jevnlig mottar Forbrukerrådet henvendelser fra frustrerte passasjerer. Der blir de oppfordret til å sende inn klage til busselskapet.

– Da bidrar man til å legge press på busselskapene slik at de leverer den tjenesten passasjerene faktisk betaler for. På denne måten man kan si ifra om at man er misfornøyd, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

Leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, oppfordrer alle som opplever store bussforsinkelser til å sende inn klage så fort som mulig. Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet

I tillegg til busselskapenes vanlige vilkår, er det også utviklet en nasjonal reisegaranti. Det betyr at du har rettigheter ut over garantien. Denne garantien gjelder alle de store busselskapene over hele landet. Oversikten over hvem som er tilknyttet ordningen, finner du på Kollektivtrafikkforeningens nettsider.

Så mye kan du få dekket for alternativ transport Ekspandér faktaboks 20 minutter forsinket på reiser under 1 time: inntil 550 kroner

40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer: inntil 825 kroner

60 minutter forsinket på reiser over 3 timer: inntil 1100 kroner

Er det under 20 minutter til neste avgang, vil du ikke ha rett på refusjon Kilde: Forbrukerrådet

Godt samarbeid

Troms er et av fylkene hvor det har vært store bussforsinkelser den siste uken. Daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones, sier de gjør alt de kan for å ivareta passasjerene og sørge for at bussoperatørene er vinterklare.

– Vi har løpende dialog med våre operatører, og et godt samarbeid med kommunene om vintervedlikehold på utsatte plasser. Med sanntidssystemet er det også lettere å gi oppdatert informasjon til passasjerene våre, sier Bones.

– Men hvordan skal sanntidssystemet hjelpe dersom passasjerene ikke kommer fram til reisemålet i tide?

– Det er mange ting her vi ikke rår over, vær- og vinterforholdene inkludert. Vi må bare prøve å gjøre det beste ut av det, og holde folk oppdatert, sier han.

Daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones, påpeker at det ikke er alle forhold busselskapene rår over. Foto: Elise Holdal, NRK

– Store snømengder må påregnes

Reisegarantien er nemlig ikke gjeldende dersom forsinkelsen eller innstillingen kommer av årsaker som ikke busselskapet kan rå over, for eksempel ekstraordinære værforhold. Da er det opp til busselskapene å vurdere om forsinkelsen er utenfor deres kontroll eller ikke, forteller Høst i Forbrukerrådet.

– Men i Troms er det ikke unormalt at det snør, så det kan ikke alltid regnes å være utenfor busselskapets kontroll, sier hun.

I Troms har vinterværet skapt store utfordringer i busstransporten. Foto: Marita Andersen / NRK

Ifølge leder i Troms fylkestrafikk hjelper det imidlertid ikke om bussene er forberedt på vinterføret, dersom andre kjøretøy skaper forsinkelser i trafikken.

– Store snømengder må man regne med her i Troms, og bussene har blitt bedre i vinterføret. Men så lenge man ikke har egne traseer for kollektivtrafikken, hjelper det ikke hvor flink man er til å holde bussen på veien, sier Bones.

Bones oppfordrer derfor folk til å benytte seg av reisegarantien, og forteller at Troms fylkestrafikk vanligvis er fleksible på å dekke taxiregninger som følge av forsinkelser.