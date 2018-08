Innbyggerne ble ikke varslet om øvelse: – Vi ble fryktelig redde

– Det var noen forferdelige sekunder før vi forsto at det måtte være en øvelse. Vi ble fryktelig redde, forteller hun.

Det var natt til fredag de ble vekket av lyden av skuddveksling. Familien ringte politiet, men de kunne ikke svare på hva som var på ferde.

– Vi forsto etter hvert at det var en øvelse da det kom et helikopter over området, forteller Andreassen.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øvde natt til fredag i et område av Harstad hvor de vanligvis ikke er. Folk ble skremte da de hørte skudd. Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret

Senere på dagen fikk hun også bekreftet at Kystjegerkommandoen hadde hatt en øvelse i Kilbotn-området ved Harstad.

– Jeg tenker at det er alvorlig at vi ikke var blitt varslet. Som sivilbefolkning skal vi ikke utsettes for dette, sier hun.

Tankene hennes går til de som tidligere har opplevd krigslignende tilstander.

– Det kan også være folk som opplevde Utøya-terroren. Når man ikke blir varslet på forhånd blir man helt ubeskyttet. Det var en helt forferdelig følelse å ikke vite hva som skjedde rundt husene her, og den følelsen satt i kroppen mange timer, sier hun.

– Fikk ikke melding

Politiet bekrefter at de fikk flere henvendelser fra beboere i det aktuelle området i Harstad.

– Det ble sendt ut en patrulje til stedet klokka 03:15 og ikke registrert noen aktivitet. Politiet tok kontakt med Forsvaret, som sa at det pågikk en øvelse i området. Normalt skal dette varsles, men operasjonssentralen hadde ikke fått melding om dette, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt.

Ronny Kristoffersen er sjef for Kystjegerkommandoen i Harstad. Han sier at politiet hadde fått beskjed om øvelsen.

Sjef for kystjegerkommandoen, Ronny Kristoffersen. Foto: Marius Lauritsen / Forsvaret

– Vi trente på ett av de oppdragene vi har langs kysten. Vi henta ut en patrulje på land med båt. Da var det en trussel mot dem, og det ble litt skyting og aktivitet. Vi beklager at lokalbefolkningen ble skremt, men alle retningslinjer og rutiner ble fulgt. Når det er større øvelser melder vi også fra gjennom media, men i dette tilfellet var det politiet som skulle varsles, og det ble de, sier han.

– Må trene om natta også

Kristoffersen sier det er viktig å få øvd til alle døgnets tider.

– Vi kan sjelden velge tid og sted for de operasjonene vi skal delta i. Noen ganger må vi derfor øve om natta.

– Enkelte personer sier de hørte skudd nært husene? Stemmer det at dere var i nærheten av hus?

– Jeg var ikke personlig til stede på øvelsen, men den enheten som var på land har nok vært i områder med bebyggelse. I tillegg kan skyting ofte virke nærmere enn den er på grunn av ekko. Men alle sikkerhetsmessige forskrifter ble fulgt, så det var ingen fare.

Kristoffersen legger til at han skjønner veldig godt at folk som våknet av skytingen, ble oppskaket og skremt.

– Det har jeg ingen problemer med å forstå. Men så lenge det er militær aktivitet i Harstad må folk også være forberedt på at det kan komme flere slike øvelser, sier han.