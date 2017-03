Innbyggere i Målselv fikk sjokkregning i postkassa: – Folk ser ikke håp

Da husstandene i Målselv nylig mottok regninga for eiendomsskatt gikk det sjokkbølger gjennom kommunen i indre Troms.

– Dagen etter var dette det store samtaleemnet i bygda. Det var stor fortvilelse blant folk. Enkelte ser ikke håp om å greie å betale det. Vi snakker om økninger i eiendomsskatten på opp mot 360 prosent – fra 5–6000 til 20.000, sier Knut Wingstad.

– Jeg har fått mange fortvilte telefoner fra både eldre og barnefamilier. De står i fare for å miste hus og hjem, mener han.

Sjokk

SVARER: Ordfører Nils Ove Foshaug (Ap) sier at verdiene har økt, mens promillen er den samme. Foto: Linda Pedersen / NRK

Det bor cirka 6700 mennesker i Målselv. Til nå har mer enn 1600 meldt seg inn i Facebook-gruppen, og nesten 600 undertegnet underskriftskampanjen som gruppa lenker til. Gruppa fikk 1000 medlemmer bare det første knappe døgnet, ifølge Wikstrøm.

– Det er stort sett alle husstander i Målselv, og alle er like fortvilte, sier han.

Kommunen hadde ikke informert innbyggerne om at det ble økninger – derfor kom regninga som et sjokk på mange.

Ordføreren: – Høyere verdier

Målselv-ordfører Nils Ove Foshaug (Ap) slik på at innbyggerne ikke fikk en forvarsel.

– Meg bekjent er det ikke noe feil som er gjort juridisk. Men når folk får ei dobling og kanskje mer enn det, så oppfattes det urimelig. Og ja, vi burde kanskje gitt en forvarsel.

Foshaug sier at det både er riktig og uriktig at mange har fått mer enn en tredobling i skatten:

– Sist det var takst på eiendomsskatten i Målselv var i 2007. Takseringen var veldig ujevn med tanke på hvor hus og eiendom var i bygda. De siste 10 årene er det økte verdier i eiendom og bolig, mens promillen er den samme. Når det kommer en ny takst og promillen opprettholdes, er det noen som har fått en betraktelig høyere eiendomsskatt.

Foshaug sier at det før jul ble gitt ei bestilling til rådmannen om at promillen skal jobbes ned.

– Feil verdier

Et takseringsselskap har verdisett eiendommene, og Wingstad mener at det er her det har skjedd noe rart.

– Hvis du tar en titt innom Facebook-gruppen vil du se at folk kommenterer at eiendomsverdiene som er lagt til grunn er satt langt høyere enn salgsverdien.

Til dette svarer ordføreren at ikke alle takster er riktig, og at kommunen vil ha tilbakemeldinger på dette for å få tallene justert rett.

– Jeg har full forståelse for at det blir frustrasjon når man får en takst som ikke er rett, og en skatt på feil grunnlag, sier han.

Wingstad sier at Facebook-gruppa krever at fakturaene kanselleres.

– At 2016-nivået opprettholdes, og at de regner på nytt igjen, sier han.