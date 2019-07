Inger Ellen (88): – Jeg er en taper i Norge

– Jeg gikk på skole i 18 uker. Den var på norsk. Men jeg lærte ikke å skrive eller å lese. Språket mitt har jeg plukket opp her og der, sier Inger Ellen Baal til NRK.

Baals familie var flyttsamer som drev med reindrift mellom Kautokeino og Kåfjord. Hun måtte flytte hjemmefra og bo på internatskolen, der det kun var norske lærere og norske bøker.

Morsmålet hennes er samisk, men hun har også lært seg å snakke norsk og finsk. Da krigen kom flyktet hele familien til Sverige, og etter det ble det ikke mer skolegang på Baal.

– Foreldrene våre hadde ikke råd til å sende oss på skolen. Vi bodde på fjellet. Det er norske myndigheter sin feil at vi ikke fikk skole etter krigen, men vi forstod det ikke da.

Fornorskningen av samene Ekspandér faktaboks Fornorskningen av samene startet allerede på 1700-tallet og ble en uttalt politikk fra 1851, der formålet var å assimilere samene i det norske samfunnet.

Samenes muligheter til å lære sitt eget språk og kjenne sin egen kultur, historie og tradisjoner ble innskrenket, og mulighetene for arbeid og inntekt ble redusert gjennom sterke begrensninger på reindrift og eierskap av jord.

I 1902 ble det lagt fram en ny jordsalgslov for Finnmark, hvor bare norske kunne kjøpe jord. Loven gjaldt fram til 1965 og medførte blant annet at mange familier endret navn. Dermed forsvant mange samiske slektsnavn.

Fra 1880 var det forbudt å snakke samisk og finsk i Nordland, Troms og langs kysten av Vest-Finnmark, og i 1898 ble forbudet utvidet til hele Sápmi-området. I 1959 ble forbudet opphevet.

Både kong Olav, kong Harald og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har bedt samene om unnskyldning for overgrepene de ble utsatt for i fornorskningsperioden.

I 1989 ble Sametinget opprettet.

I juni 2017 vedtok Stortinget å opprette en sannhetskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken. Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Wikipedia

– Mitt store tap

Under årets Riddu Riđđu-festival, som er en internasjonal urfolksfestival i Manndalen i Troms, kom Sannhets- og forsoningskommisjonen for å snakke med tidsvitner og fortelle om sitt arbeid.

Denne uken gjør Sannhets- og forsoningskommisjonen intervjuer i Troms. I helga var kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, på Riddu-festivalen for å starte arbeidet. Her er Sannhets- og forsoningskommisjonens lavvo på festivalsletta. Foto: Nils Mehren / NRK

Jobben til kommisjonen er å dokumentere historier og konsekvenser av fornorskningspolitikken, og å få fram hvordan vi kan gå videre.

Inger Ellen Baal delte sin historie med leder av kommisjonen, Dagfinn Høybråten.

– Det var godt at jeg klarte å si det jeg sa. Jeg snakker sannheten. Jeg har ikke lest det i bøker, jeg har opplevd det. Alle her i landet kan snakke norsk, skrive og prate med myndighetene. Det kan ikke jeg. Det er mitt store tap, jeg er taper i Norge.

Dagfinn Høybråten, leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen syns det var sterkt å høre historiene om hvordan samer og kvener opplevd at deres identitet er forsøk visket ut og skambelagt. Foto: Nils Mehren / NRK

Høybråten forteller at kommisjonen er godt i gang med deres arbeid, og at de allerede har fått mange sterke historier. Denne uken skal de fortsette med intervjuer i Troms.

– Det som berører meg mest er enkeltmenneskers fortellinger om hvordan de har blitt rammet av fornorskningspolitikken. Historier om hvordan de har opplevd deres identitet er forsøk visket ut og skambelagt.

Kort om sannhetskommisjon om fornorskning Ekspandér faktaboks I 2014 ble saken om en sannhetskommisjon om fornorskningen av samer og kvener i Norge foreslått på Sametinget av partiet Árja.

Fornorskningen av samene og kvenene pågikk i en periode på ca. 100 år, fra midten av 1800-tallet.

En stor del av fornorskningsprosessen var å sende samiske og kvenske barn til internatskolene. Der pågikk undervisningen kun på norsk, selv om barna ofte ikke kunne annet språk enn samisk og/eller kvensk.

I mai 2017 holdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en åpen høring om behovet for en sannhetskommisjon om fornorskningen etter forslag fra SVs stortingsrepresentanter.

29 organisasjoner, blant annet samiske og en kvensk organisasjon, kom med sine meninger. Kun Norsk-finsk forbund uttalte at de var i mot en kommisjon.

Et annet tidsvitne som har følt fornorskningspolitikken på kroppen er Bjørg Fossli. Hun forteller at barna som var dårlige i norsk ble mobbet på skolen.

– Fornorskningspolitikken merket vi da jeg var barn, da vi kom på skolen. Det var dem som kunne norsk og dem som kunne dårlig norsk. Da ble vi mobba rett og slett, sier Bjørg Fossli, tidsvitne. Foto: Nils Mehren / NRK

– Du måtte stå i skammekroken hvis du snakket samisk. Vi ble også kastet på gangen. Det opplevde vi så ofte at vi ble vant til det, forteller hun.

– Mye smerte

Dagfinn Høybråten viser til at det har skjedd en forsoning, det er sagt unnskyld fra høyeste hold.

– Men forsoning er en prosess. Det er ikke noe som skjer en gang. Derfor skal vi også komme med konkrete forslag til hvordan vi kan bringe det videre.

Historier de får fra mennesker som har opplevd fornorskning, slik som den de fikk fra Inger Ellen Baal, skal brukes til å supplere forskningsarbeidet og det skriftlige materiale som allerede finnes.

– Det er mye smerte som kommer i kjølvannet av fornorskningspolitikken som ble ført her i landet fra 1800-tallet og fram til vår tid. Sannhetskommisjonen er oppnevnt av Stortinget for at vi skal dokumentere historien best mulig.

Ønsker å gjøre jobben grundig

Anne Dalheim, som er tidligere fylkestingsrepresentant, har forventninger til kommisjonens arbeid og konklusjoner. Hun håper sannheten skal komme frem.

Tidligere fylkestingsrepresentant Anne Dalheim håper at Sannhets- og forsoningskommisjonen bidrar til å få frem sannheten. Foto: Nils Mehren / NRK

– Og at den virkelige beskrivelsen skal være der, ikke bare synsing.

Høybråten forklarer at en vesentlig del av rapporten vil være faktabasert for å få fram kunnskap.

– Det historiske grunnlaget, det bildet vi har av konsekvenser og peke på hva vi ikke vet, og supplere det med de individuelle historiene. Der kan det nok bli sterke følelser, men det er en viktig del av det totale bildet.

For å komme videre fra tapene mener Høybråten det er et behov for å gjøre denne jobben grundig og skikkelig, en gang for alle.

– Riddu Riđđu er et gedigent eksempel på reetablering av kulturelle ytringer og et fellesskap, en forsoningsarena i seg selv.