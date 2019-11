– Dessverre har vi ingen løsning enda, men vi jobber med saken, sier Hilde Haug. Hun jobber som seksjonssjef i tilsyn av dyr og slakt i Mattilsynet i Troms.

NRK fortalte onsdag om en sau og to lam som står fast på en fjellhylle på Kvaløya i Tromsø. Der har de stått i nesten to uker. Mest sannsynlig vil ikke sauene klare seg særlig lengre i snøen på fjellet. Historien har vekket mange reaksjoner blant folk.

En sau og to lam står på en fjellhylle på Kvaløya i Tromsø. Videoen er tatt fra et helikopter. Video: Bernt-Ole Berntsen Du trenger javascript for å se video. En sau og to lam står på en fjellhylle på Kvaløya i Tromsø. Videoen er tatt fra et helikopter. Video: Bernt-Ole Berntsen

Vanskelig å finne hjelp

Mattilsynet ble kjent med saken onsdag kveld etter å ha lest saken på NRK.

Haug forteller de er i dialog med politiet for å finne en løsning.

– Vi ser at det er to alternativer for å avslutte sauenes lidelse raskt. Det ene er å hente dem hjem med helikopter. Det krever at man kan heise ned en person fra et helikopter som kan ta sauene i en kurv. Helikoptre med sikre heiser for folk er ikke lett å få tak i, sier Haug.

Det andre alternativet er å avlive sauene fra et helikopter. Heller ikke det er enkelt å gjennomføre, ifølge seksjonssjefen.

Seksjonssjef i tilsyn av dyr og slakt i Mattilsynet region Troms og Svalbard, Hilde Haug håper de finner en løsning som kan redde sauene. Foto: Privat

– Det krever spesialkompetanse for å kunne skyte dyr fra helikopter. Nærmeste person som har den kompetansen befinner seg visstnok i Finnmark. Terrenget dyra befinner seg i er svært krevende, og vi må uansett i sette folks liv i fare om dyra skal reddes.

Haug understreker at det står tydelig i regelverket at bønder skal frakte dyrene sine hjem til gården i god tid før det kommer frost og snø.

– I god tid betyr før oktober og november. Når det er sagt, ser vi at bonden har gjort utrolig mye for å prøve å få dyrene hjem, sier Haug.

NRK har også snakket med miljøkoordinator i Troms politidistrikt, Rolf Olav Sollied, som forteller at politiet ikke har ansvar for et eventuelt redningsforsøk, men at politiet bistår med leting etter et helikopter. Så langt har de ikke lyktes i å finne et helikopter som er egnet til redningsoppdraget.

– De ser temmelig dårlig ut

Bonden Alvin Berntsen har drevet med sau i Tromvik over 40 år og har nå prøvd i 14 dager å få sauene ned fra fjellsiden.

– Vi har aldri hatt sauer som har vandret til det området. Og vi ser at det er ikke mange muligheter for å få dem ned. To ganger har fjellklatrere prøvd seg, fordi det er ikke mulig å komme til område for vanlig folk. Men det skar seg, sier Berntsen.

Det er i dette fjellområdet på omtrent 700 meters høyde sauene sitter fast. Foto: Pål Hansen / NRK

Bonden har også betalt et helikopterselskap for å bistå.

– Vi var der for en uke siden og klarte å lande, men det var så mye vind at piloten ville ikke slippe oss ut. Så var vi en tur i går, men det er vanskelig å lande der.

Ifølge Berntsen vil det ikke ta lang tid før sauene sulter i hjel.

– Da vi var der i går så de temmelig dårlig ut, men de stod på beina enda. Hvis det skal gjøres en redningsaksjon for å få dem ned med livet i behold så må det skje umiddelbart.

Det har vært mange frustrasjoner etter at nettsaken ble delt på sosiale medier. Folk som spør om hvorfor de offentlige velger å bruke mye ressurser på å redde ville dyr, men ikke kan hjelpe til her.

Det er bonden til dels enig i.

– Det virker som at de ikke er så veldig på for å redde husdyr. Jeg kan forstå det fordi det koster penger, men for oss er det litt frustrerende. Vi har gjort det vi kan.

Bonden ser utover fjellet hvor de tre sauene hans har står fast i over to uker. Foto: Pål Hansen / NRK

– En stor tragedie

Anne Birgitte Fyhn, leder i Tromvik utviklingslag føler med bonden og syns det er forferdelig at sauene ikke har blitt hentet ned.

– Her er det ei søye med to lam som har stått ukevis langt oppe på fjellet og kommer seg ingen vei. Det er en stor tragedie, sier Fyhn.

Hun mener situasjonen hadde vært annerledes om det hadde vært en hval som trengte hjelp.

– Da hadde himmel og jord blitt satt i bevegelse for å kunne berge dem og de hadde vært nede for lenge siden, mener Fyhn.