Ingen cupbombe fra Tromsøs damelag i fotball

Som kjent heter det «cup er cup». Det gjelder i aller høyeste grad onsdag ettermiddag. Da møter Tromsø IL, som spiller i 2. divisjon, Nord-Norges eneste lag i Toppserien – Grand Bodø.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at «cupbomben» smeller i Tromsø i dag, sier TIL-trener, Berit Kjeldsberg til NRK.

– Det går mye på vilje i dag, og at vi ikke må ha for mye respekt for motstanderen vår, og tenke at de er så mye bedre enn oss. Vi må spille vårt spill og være knalltøff i duellene, sier lagkaptein på TIL, Birgitte Mannsverk Dahle.

Grand Bodø har tapt åtte kamper på rad i Toppserien, men Kjeldsberg tror ikke dette nødvendigvis betyr at de møter et lag med lav selvtillit på Alfheim.

– Kanskje har de veldig mye selvtillit, fordi de vet at de møter et lag i 2. divisjon. Men Alfheim er vår hjemmebane og vi skal gi dem en real kamp.

Se cupkampen direkte øverst i saken her.

Klokka 17 onsdag tar Medkila imot Innstranden i Harstad, som du kan se direkte under her.