Ikke-same får delta i utstilling likevel

Veveren Asle Tveitnes fra Kåfjord i Nord-Troms får likevel tilbud om å være med i den store duodjiutstillingen som åpner i Trondheim førstkommende mandag.

Tveitnes fikk sist lørdag beskjed om at han var utestengt fra utstillingen fordi han ikke er samisk.

Nå har Duodjeinstituhtta og Samiid Duodji ombestemt seg, i hvert fall litt. Tveitnes får likevel bidra med sine belter og komagband – som gjesteutstiller.

Er opprinnelig fra Hardanger

Tveitnes er opprinnelig fra Hardanger, men har bodd i Kåfjord siden 80-tallet. Foto: Rune Nordgård Andreassen

«Vi har drøftet saken om Asle Tveitnes deltagelse ved duodjiutstillingen i Tråante 2017 med sikte på å finne løsninger for at han allikevel skal kunne delta på denne utstillingen, selv om han ikke kommer inn under statuettene for Samerådets duodjemerke. Vi er kommet til at om Asle Tveitnes fortsatt er interessert, så vil vi ønske han velkommen til å være med på utstillingen som gjesteutstiller. Vi beklager alt dette, og håper vi fortsatt kan ha et godt samarbeid også i fremtiden», skriver leder i Duodjeinstituhtta, Inga Hermansen Hætta og styreleder i Samiid Duodji, Catarina Utsi i en pressemelding.

Tveitnes ble opprinnelig vraket fra utstillingen fordi han ikke har duodjimerket. Merket garanterer for at produktene er laget av samiske duodjiutøverne, og deles kun ut til personer som er kvalifisert til å stå i samemanntallet.

Og siden Tveitnes er fra Hardanger, er han ikke kvalifisert til verken duodjimerket og plass i samemanntallet.

Takker nei til invitasjonen

Utestengelsen har satt mange sinn i kok og har blitt heftig debattert i sosiale medier det siste døgnet.

– Det er galt å utestenge en person som gjennom så lang tid har vist interesse for samisk håndverk. Vi har ikke råd til å ekskludere mennesker som ønsker å jobbe positivt for det samiske samfunnet og våre interesser, sa sametingspresident Vibeke Larsen til NRK torsdag.

Nå vil altså Duodjeinstituhtta og Samiid Duodji likevel ha Tveitnes med, men altså kun som gjesteutstiller. Det aksepterer ikke Asle Tveitnes.

– Jeg har fått e-post om at jeg er invitert til utstillingen som gjesteutstiller. Det takker jeg pent nei til. Det var de som inviterte meg til utstillingen sist høst, det var ikke jeg som presset meg på. Jeg skal ikke være med på en utstilling der de mener at jeg ikke hører hjemme, og der jeg ikke kan være fullverdig medlem, sier Tveitnes til NRK.