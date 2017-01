Ikke bare piller mot psykiske lidelser

Helseminister Bent Høie foretok tirsdag den offisielle åpningen av et av landets første medikamentfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern. I Helse Nord er det nye tilbudet lagt til UNN Åsgård i Tromsø. Avdelingen har seks sengeplasser og 21 ansatte.

Helseminister Bent Høie. Foto: FABIAN UBEDA / NRK

Alle helseforetakene i Norge skal ha et reelt tilbud til dem som ønsker et alternativ til medisiner. Det har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt. Den er særlig tiltenkt de som sliter med psykose – og bipolar lidelse.

Mange pasienter innen psykisk helsevern ønsker ikke behandling med medisiner.

– Mange pasienter opplever også bivirkninger av medisiner, og ønsker annen type behandling, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Trenger alt annet enn medisiner

Hanna Engen Stensholm fra Brønnøysund i Nordland er pasient på UNN Åsgård. Hun er bare 21 år, men har i årevis slitt med psykiske lidelser. Allerede etter tre uker som pasient ved den nye avdelingen er hun overbevist om at hun trenger alt annet enn medisiner for å bli frisk.

– Jeg føler at jeg igjen har mitt eget liv, og har fått resept på respekt, sier 21-åringen. Hun sier det var gull verdt for henne å møte mennesker som støttet tankegangen hennes om medisinfri behandling.

Ble tvangsmedisinert

Magne Sørensen var nesten ferdig utdannet ingeniør da han merket symptomene for første gang. Han følte seg forfulgt, hørte stemmer, ble paranoid og urolig og fikk problemer med å sove. På sykehuset fikk han diagnosen paranoid schizofren, og antipsykotiske medisiner.

I dag jobber Sørensen for organisasjonen Hvite Ørn Norge, som er en del av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp. Organisasjonene jobber for at pasienter med psykiske lidelser skal få tilbud om medikamentfri-behandling, og mulighet til å påvirke sin egen behandling i større grad enn i dag.

Tirsdag var han i Tromsø under åpningen av det nye behandlingstilbudet på Åsgård UNN.

– Jeg har vært innlagt i psykiatrien, og har opplevd medisinering på det verste. Jeg har opplevd å bli tvangsmedisinert, sier Sørensen til NRK.

Han er glad for at flere nå får tilbud om alternativ behandling, slik at de unngår å oppleve det samme som han.