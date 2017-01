Idyllen slår sprekker: – Det var mye snørr og tårer

– Siri hadde det helt for jævlig her den siste tiden. Hun gikk i skogen og gråt, i den grad hun klarte å gå, sier Jørn Hofsø Hjellnes om kona Siri.

I fjerde episode av NRK-serien «Tid til å leve» får vi se at mørketiden er kommet og at julen nærmer seg. Men ikke bare har lyset forlatt Gulheim på Store Molla i Lofoten, det har også Siri.

– Det var mye snørr og tårer før vi rett og slett fant ut at det ikke var fornuftig at hun var her, men det er ikke en ønsket situasjon.

Siri snakker med Jørn og sønnene på telefonen mens hun er tilbake i Harstad for behandling.

– Feil tidspunkt å bli syk på

Etter lang og grundig planlegging flyttet ekteparet Siri og Jørn med deres to sønner, Jens Arne og Sindre til et lite hus i mektige Lofoten sommeren 2015.

Der levde de et helt år uten vei, vann og strøm – og vi får følge det hele gjennom serien «Tid til å leve» på NRK 1.

Allerede utpå høsten merket Siri at armene begynte å svikte, spesielt etter mye fysisk arbeid. På folkemunne kalles det «musearm» og «tennisalbue», i tillegg hadde hun kronisk betennelse i akillessene.

I november gikk det ikke lenger og Siri måtte forlate familien for å få behandling i Harstad.

– Et av målene med friåret var at vi skulle være sammen. Derfor var det litt feil tidspunkt å bli syk på.

Adventstiden på Gulheim ble derfor ikke bare ventetid på julen, men også på at Siri skulle komme tilbake. Vil hun rekke tilbake til julefeiringen med familien?