Til sammen kan det bli investert for 500–600 millioner kroner i to hoteller på og ved den fjellrike øya i Troms.

– Planen er å realisere dem omtrent samtidig, sier fiskebåtreder og gründer Rolf Bjørnar Tøllefsen.

Senja, som er Fastlands-Norges nest største øy, beskrives ofte som et Lofoten uten turister.

Enn så lenge.

Spektakulære bilder fra blant annet sykkelrittet Arctic Race of Norway trekker stadig flere turister til Senja. Og altså pengesterke investorer.

Nå skal blant annet proffsyklist Thor Hushovd og alpinist Aksel Lund Svindal investere i reiselivet på øya.

Proffsyklist Thor Hushovd og alpinist Aksel Lund Svindal investere i reiselivet på Senja. Foto: montasje/NRK

Idrettskjendiser

Torsdag møtte Thor Hushovd investorer og ordførere i regionen.

Det ble holdt pressekonferanse med prosjektbilder, pompøs musikk og store ord.

– Senja er et fantastisk sted i Norge. Det er ikke en uoppdaget perle, men et sted som har et enormt potensial. Det har jeg og flere andre veldig troa på, sier Thor Hushovd.

Utsikt mot Selfjorden på Senja, og blant annet fjellene Lomstind, Fiskenestindan og Oksen. Turister har oppdaget Senja, men langt fra i like store mengder som i Lofoten. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Idrettsstjernene har gått sammen med investorer om selskapet Senjen Holding AS.

Ett av de to hotellene er planlagt å ligge i kaianlegget på Finnsnes. Byen har omtrent 5000 innbyggere, og ligger rett over sundet fra øya Senja. Fra nyttår er da likevel Finnsnes en del av kommunen Senja.

JOBBER SAMMEN: Thor Hushovd og fiskebåtreder og hotellgründer Rolf Bjørnar Tøllefsen har store investeringsplaner på Senja. Foto: Arild Moe / NRK

– Dette hotellet er primært rettet mot reiseliv, og den utviklingen vi ser i reiselivet, sier Ole Martin Lund Andreassen, styreleder i Senjen Holding AS.

Rikki Martin Langnes og kompanjong André Bonotto har tatt imot nordlys-turister på Senja i et år.

Langnes sier han ønsker storsatsingen velkommen, men bare om de starter i riktig ende.

Nordlys over Senja. Foto: Anette Jensen

Ønskes velkommen – så lenge de sørger for toaletter nok

Han sier de møter meget konkrete utfordringer fordi det i stor grad mangler tilrettelegging for flere turister. Enkle fasiliteter er per i dag fraværende.

– På kveld- og nattetid er alt stengt. Særlig på vinterstid er det ingen steder å gå på do. Det er også langt mellom mulighetene for å kaste søppel, og nesten ingen steder å spise, sier Langnes.

Rikki Martin Langnes har ønsket turister velkommen til Senja i et år. Foto: privat

Kompanjongene i Senja Experience oppfordrer derfor vanligvis turistene til å gå på do før de starter på en tur for å finne nordlyset.

– Det er svært vanskelig å få turister som ikke er vant med snø til å gå på do i en snøskavl. Vi har flere ganger endt opp med å banke på dører hos folk i vi kjenner.

I utgangspunktet er Langnes positiv til konkurranse, men om Senja skal bli «et nytt Lofoten» må infrastruktur på plass først.

– De må starte i riktig ende. Det er ikke brede nok veger til store busser, som kan skape trafikkfarlige situasjoner. Man må lære av feil man har gjort i Lofoten, og så må man sørge for at det mest nødvendige som parkeringsplasser, toaletter og søppeldunker er på plass først, sier Langnes.

