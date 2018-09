Hvorfor hunder ser på TV – og ikke minst, bør du la hunden gjøre det?

Syv måneder gamle «Troya» var en av mange hunder som ble oppmerksomme på TV-en søndag kveld i forrige uke.

På internett har flere hundeeiere lagt ut videoer og bilder av hundene sine som ser på NRK-serien «Elgorado».

Men hva får en hund ut av å se på TV, egentlig?

Menneskets beste venn hadde før i tiden problemer med å få med seg det som skjedde på gamle TV-er, rett og slett fordi hundene ikke klarte å oppfatte det som skjedde på skjermen som en film. Dette fordi hunder trenger cirka 70 bilder i sekundet for å sette bildene sammen til film.

Men dagens moderne fjernsyn har mange flere bilder i sekundet enn de gamle, og derfor opplever også hunder det som en film.

– Når de gjør det, vekkes hundenes interesse for TV-en først og fremst av bevegelse, og da gjerne dyr i bevegelse sier Marita Holm, daglig leder av hundeskolen Hundevis i Tromsø.

– Nøyaktig hva de får ut av å se på TV er det forsket lite på, men det er ingen tvil om at de trigges av stimulien TV-en gir. Vi vet at hunder leker sammen for underholdningens del, og det er ikke usannsynlig at de vil oppfatte TV-titting som underholdning, sier hun.

EKSPERT: Marita Holm har jobbet med hund og hundeadferd i mange år. Her med schæferen «Hazard». Foto: Petter Strøm / NRK

Noen liker fugler, andre liker tennis

Akkurat som oss mennesker, har ikke alle hunder samme smak når det kommer til hva som er bra TV. Hundenes interesser kan ofte speiles i hva de liker å se på TV.

En fuglehund kan for eksempel reagere på filmer med fugler i, mens en ballfiksert hund kan kose seg med en god tenniskamp.

– Det er imidlertid individuelt hvorvidt hundene trigges av det som skjer på skjermen, så det er ikke noen automatikk i at en fuglehund vil vise interesse for fugleprogrammer, sier Holm

– Mest vanlig er det nok at hundens jaktinstinkt trigges av objekter eller dyr som beveger seg raskt. De aller fleste hunder vil imidlertid erfare at det ikke er noe dyr eller noe annet de kan fange der, og vil da miste interessen.

– Men dersom hunden din liker å se på TV, bør du la den gjøre det?

– Hvis hunden er rolig når den ser på TV, er det ikke noe som tilsier at man bør nekte hunden det. En del hunder kan reagere på det den ser, og angripe TV-en eller prøve å lete bak TV-en for å se om den får tak i det den ser på skjermen. Dersom ikke hunden lærer seg at det som skjer på TV ikke er virkelig, kan man for eksempel lære hunden å ligge på plassen sin, der den ikke kan se TV, slik at den ikke blir så stresset.

Holm sier også at det kan være lurt å venne hunden til TV-en, blant annet fordi hunder reagerer på lyd. Lyder fra TV-en kan dermed stresse hunnen.

– Det kan du trene ved å gradvis venne hunden til lydene ved først å avspille dem lavt og senere øke lydvolumet. Men hele tiden så lavt at hunden ikke reagerer på det.