Hvordan redder du en hval som ikke vil ha deg i nærheten?

Tidligere denne uken skulle en lokal fisker ut og dra garnet han hadde satt i Vengsøyfjorden utenfor Tromsø. Men det var mer enn torsk og sei som hadde satt seg fast.

En stor knølhval, som har besøkt området flere ganger i år, hadde satt seg fast i garnet, og dro 17 garnlenker med kjeven.

– Hvalen var veldig levende, for å si det sånn. Det var altfor risikabelt å prøve å få den løs ved hjelp av dykkere, i tillegg var ikke været på lag med oss, forteller skipssjef på kystvaktskipet KV «Heimdal», Einar Andreassen.

Lørdag, etter fem dager, lettet det, og Kystvakta kunne prøve å få hvalen løs, sammen med marinbiolog Audun Rikardsen.

Flere timer på havet

Arbeidet var vanskelig. Tauet med garnet satt fast i kjeven på hvalen, og hang videre ned i vannet. Tre-fire meter fra kjeven til hvalen hadde garnet surret seg sammen i en stor klynge.

– Derfor var vi nødt til å komme så nært hvalen som mulig. Det var ikke enkelt når den var så vill som den var, forteller Rikardsen.

De prøvde først å bruke en kniv festet til en lang stang. Da det ikke fungerte, prøvde de med en slags sag. Heller ikke det fungerte, og i tillegg knakk stanga. Da mørket begynte å falle på, etter flere timer på havet, prøvde redningsmannskapet en ny taktikk.

– Vi festet et tau til to av båtene, som vi prøvde å få under hvalen. Så strammet vi tauet, for å løfte garnrestene opp mot overflaten. Så prøvde vi å kaste et anker med kniver på over garnrestene, og kutte dem, forteller Rikardsen.

Forsøket lykkes. En stund etter kom hvalen til overflaten og viftet med sporen.

– Det var nesten som han takket for seg, sier skipssjef på KV «Heimdal», Einar Andreassen.

Og for å ha det på det rene, fiskeren som eier det aktuelle garnet har ikke gjort noe ulovlig.

– De er bare uheldige som får hvaler i garnet. Forrige vinter hadde vi på KV «Heimdal» syv lignende tilfeller. Så langt denne vinteren har vi hatt to, sier Andreassen.

Her er gjengen som fikk hvalen fri fra garnet. Audun Rikardsen i midten. Foto: Privat

Trenger din hjelp

Audun Rikardsen, som til daglig jobber ved UiT Norges arktiske universitet, forteller at de sporer den aktuelle hvalen. Den ble første gang observert i området i 2014, og har vært der flere ganger i år. Rikardsen og hans kolleger er svært interesserte i observasjoner om den aktuelle hvalen.

Opptakene fra redningsaksjonen ble gjort i forbindelse med en serie på Ut i naturen, som følger en gruppe forsker, for å vise hvordan de jobber for å få ny kunnskap om ville dyr.