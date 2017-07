Hvitt på fjelltoppene i juli: – Muligheter for mer snø

Natt til tirsdag falt det nysnø fra omtrent 700 meters høyde i Troms.

– Det er muligheter for at det blir mer snø i den høyden til og med fredag. Den nedbøren vi får denne uka kommer som snø i fjellet, forteller vakthavende meteorolog Geir Bøyum.

Første uka i juli byr ikke på mye sommervær i Troms og på Svalbard. Det grå og kjølige været fortsetter de kommende dagene.

Kjølig onsdag

Tirsdag er det grå skyer, regn og omtrent ti grader de fleste plassene i Troms fylke. På Svalbard er det litt kaldere – syv grader, men derimot oppholdsvær.

Dagene fremover vil det fortsatt være regnbyger i Troms, og onsdag kan det bli ned mot åtte grader.

På Svalbard kan det onsdag komme litt regn, og temperaturen vil ligge på seks til syv grader.

Dette været fortsetter ut uka både i Troms og på Svalbard.

– Vi må nok regne med en del regn fremover, selv om det ikke er voldsomme mengder, sier Bøyum.

Varmere til helga

Men det ser lysere ut. Senere i uka ser det ut som at det kan bli varmere i Troms. Til helga blir det trolig mellom 15 og 20 grader i fylket.

– Det er muligheter for at det bikker over 20 grader lokalt i fylket. Samtidig blir det ikke strålende vær, men heller litt sol og noen lokale regnbyger, sier meteorologen.

I Svalbard vil temperaturen også stige. Det ser ut som at det kan bli opp mot elleve grader.

Men så blir det grått igjen

– Det fine er jo at de beste dagene er i helga, sier meteorologen.

For langtidsvarselet viser at også neste uke kan bli grå.

– Det ser ut som at det blir flere regnbyger og kjøligere igjen neste uke, sier Bøyum.

Dermed ser det ut som at vi må vente enda litt lengre på det varme sommerværet i Troms og på Svalbard.