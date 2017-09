Hvaler i trøbbel skal få raskere hjelp

Fakta om knølhval Foto: Gunnhild Laupstad Ekspandér faktaboks Navn: Megaptera novaeangliae

Familie: Balaenopteridae

Størrelse: Opptil 15 meter og 30 tonn

Levetid: Antakelig er maksimumsalderen minst 80 år

Leveområde: Alle verdenshav. I våre farvann opptrer den i Norskehavet og i Barentshavet.

Føde: Fisk og krill

Særtrekk: Knølhvalene har store iøynefallende framsveiver som i Atlanteren vanligvis er hvite – ”megaptera” betyr ”store vinger”.

Kilde: Havforskningsinstituttet

– De siste sesongene har det vært flere tilfeller hvor hval har satt seg fast, og i enkelte av disse tilfellene har det tatt opptil sju timers arbeid for å få frigjort hvalen, forteller skipssjef på «Heimdal», Ørjan Bekken til NRK.

Nå har Bekken og redningsmannskapet i Kystvakten, og Fiskeridirektoratet vært på kurs lære mer om hvalberging og sikkerhet.

Tar i bruk spesialutstyr

På kurset lærte Kystvakta å frigjøre hval fra redskapet den sitter fast i, ved bruk av spesialutstyr.

– Vi har fått en god del kniver, kroker og diverse utstyr som gjør at vi kan kutte tau under vann slik at vi får gjort frigjort hvalen fra redskapet den sitter fast i, sier Bekken.

Den som har utvikla spesialutstyret og som var kursholder, var David Mattila fra USA. Han regnes som verdens fremste ekspert på feltet.

På kurset lærte Kystvakta å frigjøre hval ved bruk av spesialutstyr. Foto: Jørgen Ree Wiig / Privat

Veterinær og forsker ved Havforskningsinstituttet Kathrine A. Ryeng forteller at dette er et globalt problem, men at fjordene utenfor Tromsø er noen av områdene hvor problemet er størst.

– Innsiget av sild har vært stort her i området de siste årene, og dermed har vi også sett en høy forekomst av hval som setter seg fast i garn, sier hun.

– Det er farlig

Det er sjelden det går menneskeliv under hvalberging, men redningsaksjoner av hval er likevel ikke uten risiko.

– Hvalene kan ligge helt stille, og man kan tro de bare venter på å bli reddet. Men de kan være i sjokk, og da kan de fort slå med halen. Det er klart at det er farlig, forteller Ryeng.

Det er derimot langt oftere det går galt for dyrene som surrer seg fast i menneskenes redskaper. Nærmere 300 000 hval dør årlig på grunn av at dyrene blir fanget i ulike fiskeredskap.

– Hvalene er så kraftige og store at når de setter seg fast i garn, kan de dra det med seg i månedsvis. Dette kan skjære seg inn i huden, og kutte lemmer, forteller Ryeng.

Bedre forberedt

Nå er mannskapet på KV «Heimdal» bedre forberedt enn tidligere dersom de må hjelpe hval som har gått seg fast.

-– Vi føler oss nå mye trygger fordi vi har et mer effektivt utstyr til å gjøre jobben med, og tiden vi bruker på å få løs kval blir redusert, forteller skipssjef Bekken.

SE VIDEO: Tre båter, en kniv, en sag og et anker med kniver måtte til for å få løs en vill knølhval som hadde satt seg fast i et garn i Vengsøyfjorden utenfor Tromsø i desember i fjor.