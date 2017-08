Hushovd tror Kristoff kan vinne alle Arctic Race-etappene

Den ferske europamesteren dro kun opp tang og tare da han, Kristoffer Halvorsen, Dylan Teuns, Damiano Cunego og Yoann Offredo testet fiskelykken onsdag, dagen før åpningsetappen i Arctic Race fra Engenes (Andørja) til Narvik.

– I Arctic Race ønsker jeg først og fremst å vinne en etappe. Etappe to er den som passer meg best, men jeg vant også i Tromsø i 2014, så den siste etappen er også en mulighet. Etappe fire er imidlertid noe hardere enn sist, men dersom beina holder helt inn kan jeg ha mulighet også her, sier Alexander Kristoff.

Teuns favoritt

Dylan Teuns har flere sterke resultater i sekken, deriblant sammenlagtseieren i Polen rundt, og er favoritten til totalseieren også i Norge. Belgieren vant også fiskekonkurransen med onsdagens eneste torsk.

Thor Hushovd, som avsluttet karrieren med etappen til Tromsø i 2014, tror Kristoff blir Teuns' største konkurrent.

­– Det er et ganske åpent løp i år. Fire etapper kan ha fire forskjellige vinnere. Men dronningetappen fra Lyngen til Kvaløya, som avsluttes med en stigning, er likevel ikke tøff nok til at vi kan avskrive Kristoff helt for totalseieren. Per i dag har han ferdigheter til å vinne alle fire etapper, men det er vanskelig å kontrollere dette rittet, særlig på den siste dagen i Tromsø. Jeg tipper vi får det samme scenarioet som i Narvik for to år siden. Dylan Teuns er favoritten, men vi kan også få en stor overraskelse på søndag, sier Thor Hushovd.

Halvorsen utfordrer

Stortalentet og regjerende U23-verdensmester, Kristoffer Halvorsen, håper også å blande seg inn i kampen om etappeseirer i Nord-Norge.

– Hushovd var tidlig mitt forbilde, og jeg var også fan av Tom Boonen. Det var min store drøm å bli profesjonell syklist. Jeg gleder meg virkelig til å være med på dette rittet, og jeg satser spesielt på etappe to der jeg kan ha en vinnermulighet. Men med Kristoff og mange andre gode sprintere i rittet blir det tøft, sier Halvorsen.