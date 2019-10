Husbrann i Rossfjordstraumen – kvinne funnet død

– Det er gjort funn av en død kvinne i boligen. Kvinnen er ikke identifisert, men de pårørende til 94-åringen som bodde i huset er varslet, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Per Arve Aas.

Politiets kriminaltekniker er i gang med undersøkelser på stedet, og brannen vil bli etterforsket.

Etter at brannen var slukket i 17-tiden lørdag ettermiddag, måtte politiet vente på at branntomten skulle kjøles såpass ned at det var forsvarlig å sende inn folk for søk etter kvinnen.

Den nærmeste naboen til det brennende huset ble først evakuert, men i 14:30-tida lørdag ettermiddag fikk de som bodde der beskjed om at de kunne gå inn igjen.

Arne Kvaal oppdaget røyk fra nabohuset og varslet nødetatene. Foto: Linda Pedersen / NRK

Det var Arne Kvaal som oppdaget brannen da han kom ut på trappa si lørdag cirka klokka halv ett.

Han varslet da nødetatene, men huset kvinnen bodde i var allerede da overtent. Veien forbi huset, som ligger nært fylkesveien til Sultindvik, er stengt så lenge slokningsarbeidet pågår. En liten kø har dannet seg i hver retning.

– Vi konsentrerer oss nå om å slukke brannen. Deretter kan vi foreta søk i huset. Pårørende er varslet, sier innsatsleder på stedet, politibetjent Tore Seierstad i Finnsnes lensmannsdistrikt.

Han oppfordrer folk som bor i nærheten til å holde vinduer og ventiler stengt for å unngå røyklukt i huset.

Det ligger et sykehjem bare et par hundre meter fra brannstedet.