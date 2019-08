Hurtigruten nektes å seile i russisk farvann: – Veldig uvanlig

Hurtigruten fikk beskjeden kun uker før MS Spitsbergen skulle starte den 15 dagers lange turen fra Tromsø til Frans Josefs land, via Murmansk nordvest i Russland.

Det var Klassekampen som først omtalte saken.

– Vi stiller oss uforstående til avgjørelsen som er tatt på russisk side, sier kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten.

– Dette kom veldig overraskende på

Skipet oppfyller alle kravene til polarkoden og har tillatelse til å seile i disse områdene i Arktis.

– Vi har hatt en god dialog med russiske myndigheter over lang tid om seilingene, derfor kom dette veldig overraskende på, sier Bjørnflaten.

Hun forteller at Russland over flere år har signalisert at de vil legge til rette for økt cruisetrafikk i nordområdene, spesielt i russisk farvann.

– Dette er uvanlig. Vi har ikke opplevd dette før, sier kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten. Foto: Pressefoto

– Flere av skipene våre er bygd for å seile i disse farvannene. Og de tilfredsstiller alle krav i Polarkoden nettopp for å kunne operere der, så dette er uvanlig. Vi har ikke opplevd dette før.

Bjørnflaten sier de ble opplyst om at det skal være en russisk øvelse i området samtidig som Hurtigruten har søkt om seilinger. Hurtigruten har kun seilt i russiske farvann en gang tidligere, sier Bjørnflaten.

– Hurtigruten har besøkt Murmansk en gang på begynnelsen av 2000-tallet, men dette var første gang vi skulle seile til Frans Josefs land.

De om lag 250 kundene som hadde kjøpt turen, som kostet rundt 58.000 kroner per passasjer, blir kontaktet og tilbudt kompensasjon.

– De vil også få tilbud om å være med på andre seilaser med oss. Hurtigruten beklager ulempene dette medfører for gjestene våre som hadde gledet seg til en helt spesiell reise, sier kommunikasjonsdirektøren.